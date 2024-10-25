https://ria.ru/20241025/cosmoscow-1980123592.html

Минкультуры не запрещало показ работы художницы Затуловской на Cosmoscow

Минкультуры не запрещало показ работы художницы Затуловской на Cosmoscow - РИА Новости, 25.10.2024

Минкультуры не запрещало показ работы художницы Затуловской на Cosmoscow

Министерство культуры РФ не давало распоряжения о запрете показа работы "Пиджак" художницы Ирины Затуловской на ярмарке современного искусства Cosmoscow,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:46

2024-10-25T16:46

2024-10-25T16:46

культура

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министерство культуры РФ не давало распоряжения о запрете показа работы "Пиджак" художницы Ирины Затуловской на ярмарке современного искусства Cosmoscow, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее Затуловская сообщила на своей странице в социальной сети Facebook*, что ее работу "Пиджак" 2014 года запретили показывать на ярмарке Cosmoscow. Позже пост был удален. "Минкультуры России не запрещало показывать работу "Пиджак" Ирины Затуловской на ярмарке Cosmoscow в "Тимирязев центре", - говорится в сообщении. Двенадцатая ярмарка современного искусства Cosmoscow проходит в "Тимирязев центре" с 25 по 27 октября.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231201/prigovor-1913237394.html

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