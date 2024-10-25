https://ria.ru/20241025/cosmoscow-1980123592.html
Минкультуры не запрещало показ работы художницы Затуловской на Cosmoscow
Минкультуры не запрещало показ работы художницы Затуловской на Cosmoscow - РИА Новости, 25.10.2024
Минкультуры не запрещало показ работы художницы Затуловской на Cosmoscow
Министерство культуры РФ не давало распоряжения о запрете показа работы "Пиджак" художницы Ирины Затуловской на ярмарке современного искусства Cosmoscow,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:46
2024-10-25T16:46
2024-10-25T16:46
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министерство культуры РФ не давало распоряжения о запрете показа работы "Пиджак" художницы Ирины Затуловской на ярмарке современного искусства Cosmoscow, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее Затуловская сообщила на своей странице в социальной сети Facebook*, что ее работу "Пиджак" 2014 года запретили показывать на ярмарке Cosmoscow. Позже пост был удален. "Минкультуры России не запрещало показывать работу "Пиджак" Ирины Затуловской на ярмарке Cosmoscow в "Тимирязев центре", - говорится в сообщении. Двенадцатая ярмарка современного искусства Cosmoscow проходит в "Тимирязев центре" с 25 по 27 октября.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия
Минкультуры не запрещало показ работы художницы Затуловской на Cosmoscow
Минкультуры не запрещало показ работы художницы Затуловской на ярмарке Cosmoscow
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министерство культуры РФ не давало распоряжения о запрете показа работы "Пиджак" художницы Ирины Затуловской на ярмарке современного искусства Cosmoscow, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Затуловская сообщила на своей странице в социальной сети Facebook
*, что ее работу "Пиджак" 2014 года запретили показывать на ярмарке Cosmoscow. Позже пост был удален.
"Минкультуры России не запрещало показывать работу "Пиджак" Ирины Затуловской на ярмарке Cosmoscow в "Тимирязев центре", - говорится в сообщении.
Двенадцатая ярмарка современного искусства Cosmoscow проходит в "Тимирязев центре" с 25 по 27 октября.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская