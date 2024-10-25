https://ria.ru/20241025/chukotka-1979947695.html

На Чукотке перевернулся снегоболотоход с водителем и девушкой-подростком

На Чукотке перевернулся снегоболотоход с водителем и девушкой-подростком - РИА Новости, 25.10.2024

На Чукотке перевернулся снегоболотоход с водителем и девушкой-подростком

Снегоболотоход с водителем и девушкой-подростком перевернулся на реке Алькатваам на Чукотке, пассажирка выжила, мужчина погиб, сообщает региональный главк МЧС... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T03:26

2024-10-25T03:26

2024-10-25T03:26

происшествия

чукотка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Снегоболотоход с водителем и девушкой-подростком перевернулся на реке Алькатваам на Чукотке, пассажирка выжила, мужчина погиб, сообщает региональный главк МЧС РФ. "Вечером 24 октября поступила информация о том, что в 30 километрах от поселка Беринговского был обнаружен перевернутый снегоболотоход "Хищник" на реке Алькатваам. Вездеход, в котором находился водитель и пассажирка, перевернулся на пути следования из поселка Беринговский в село Мейныпильгыно (расстояние около 140 километров). На берегу была обнаружена 17-летняя пассажирка, которую доставили в поселок Беринговский", - говорится в сообщении. Утром пятницы в трех километрах ниже по течению от места происшествия было найдено тело 47-летнего водителя.

https://ria.ru/20240411/devochka-1939238683.html

чукотка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чукотка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)