https://ria.ru/20241025/chukotka-1979947695.html
На Чукотке перевернулся снегоболотоход с водителем и девушкой-подростком
На Чукотке перевернулся снегоболотоход с водителем и девушкой-подростком - РИА Новости, 25.10.2024
На Чукотке перевернулся снегоболотоход с водителем и девушкой-подростком
Снегоболотоход с водителем и девушкой-подростком перевернулся на реке Алькатваам на Чукотке, пассажирка выжила, мужчина погиб, сообщает региональный главк МЧС... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T03:26
2024-10-25T03:26
2024-10-25T03:26
происшествия
чукотка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Снегоболотоход с водителем и девушкой-подростком перевернулся на реке Алькатваам на Чукотке, пассажирка выжила, мужчина погиб, сообщает региональный главк МЧС РФ. "Вечером 24 октября поступила информация о том, что в 30 километрах от поселка Беринговского был обнаружен перевернутый снегоболотоход "Хищник" на реке Алькатваам. Вездеход, в котором находился водитель и пассажирка, перевернулся на пути следования из поселка Беринговский в село Мейныпильгыно (расстояние около 140 километров). На берегу была обнаружена 17-летняя пассажирка, которую доставили в поселок Беринговский", - говорится в сообщении. Утром пятницы в трех километрах ниже по течению от места происшествия было найдено тело 47-летнего водителя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чукотка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чукотка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Чукотке перевернулся снегоболотоход с водителем и девушкой-подростком
На Чукотке на реке Алькатваам перевернулся снегоболотоход, водитель погиб
ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Снегоболотоход с водителем и девушкой-подростком перевернулся на реке Алькатваам на Чукотке, пассажирка выжила, мужчина погиб, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Вечером 24 октября поступила информация о том, что в 30 километрах от поселка Беринговского был обнаружен перевернутый снегоболотоход "Хищник" на реке Алькатваам. Вездеход, в котором находился водитель и пассажирка, перевернулся на пути следования из поселка Беринговский в село Мейныпильгыно (расстояние около 140 километров). На берегу была обнаружена 17-летняя пассажирка, которую доставили в поселок Беринговский", - говорится в сообщении.
Утром пятницы в трех километрах ниже по течению от места происшествия было найдено тело 47-летнего водителя.