https://ria.ru/20241025/chebeskov-1980151405.html
Международные институты должны быть вне политики, заявил замглавы Минфина
Международные институты должны быть вне политики, заявил замглавы Минфина - РИА Новости, 25.10.2024
Международные институты должны быть вне политики, заявил замглавы Минфина
Международные институты должны быть вне политики, а те, кто их политизируют и дискредитируют, забывают основополагающие принципы и цели создания таких... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:11
2024-10-25T18:11
2024-10-25T18:14
россия
мвф
всемирный банк
в мире
политика
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_78:408:2993:2048_1920x0_80_0_0_81d0cddac8a29a180f7d3a2433018c56.jpg
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Международные институты должны быть вне политики, а те, кто их политизируют и дискредитируют, забывают основополагающие принципы и цели создания таких организаций, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."Такие международные институты должны быть вне политики. Когда начинают политизировать институты, то те коллеги, которые их политизируют и дискредитируют, забывают про основополагающие принципы и цели создания этих институтов", - сказал он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.Чебесков добавил, что Россия призывает сохранять вне политики МВФ и Всемирный банк, поскольку указанные организации должны представлять интересы своих участников и акционеров.
https://ria.ru/20241021/krasnov-1979183297.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e05a348820b673829d59c0b1053962be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мвф, всемирный банк, в мире, политика, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, МВФ, Всемирный банк, В мире, Политика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Международные институты должны быть вне политики, заявил замглавы Минфина
Чебесков: политизация всемирных институтов противоречит принципам организаций