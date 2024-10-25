https://ria.ru/20241025/chebeskov-1980151405.html

Международные институты должны быть вне политики, заявил замглавы Минфина

Международные институты должны быть вне политики, заявил замглавы Минфина - РИА Новости, 25.10.2024

Международные институты должны быть вне политики, заявил замглавы Минфина

Международные институты должны быть вне политики, а те, кто их политизируют и дискредитируют, забывают основополагающие принципы и цели создания таких... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T18:11

2024-10-25T18:11

2024-10-25T18:14

россия

мвф

всемирный банк

в мире

политика

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_78:408:2993:2048_1920x0_80_0_0_81d0cddac8a29a180f7d3a2433018c56.jpg

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Международные институты должны быть вне политики, а те, кто их политизируют и дискредитируют, забывают основополагающие принципы и цели создания таких организаций, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."Такие международные институты должны быть вне политики. Когда начинают политизировать институты, то те коллеги, которые их политизируют и дискредитируют, забывают про основополагающие принципы и цели создания этих институтов", - сказал он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.Чебесков добавил, что Россия призывает сохранять вне политики МВФ и Всемирный банк, поскольку указанные организации должны представлять интересы своих участников и акционеров.

https://ria.ru/20241021/krasnov-1979183297.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мвф, всемирный банк, в мире, политика, министерство финансов рф (минфин россии)