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Международные институты должны быть вне политики, заявил замглавы Минфина - РИА Новости, 25.10.2024
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18:11 25.10.2024 (обновлено: 18:14 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/chebeskov-1980151405.html
Международные институты должны быть вне политики, заявил замглавы Минфина
Международные институты должны быть вне политики, заявил замглавы Минфина - РИА Новости, 25.10.2024
Международные институты должны быть вне политики, заявил замглавы Минфина
Международные институты должны быть вне политики, а те, кто их политизируют и дискредитируют, забывают основополагающие принципы и цели создания таких... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:11
2024-10-25T18:14
россия
мвф
всемирный банк
в мире
политика
министерство финансов рф (минфин россии)
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Международные институты должны быть вне политики, а те, кто их политизируют и дискредитируют, забывают основополагающие принципы и цели создания таких организаций, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."Такие международные институты должны быть вне политики. Когда начинают политизировать институты, то те коллеги, которые их политизируют и дискредитируют, забывают про основополагающие принципы и цели создания этих институтов", - сказал он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.Чебесков добавил, что Россия призывает сохранять вне политики МВФ и Всемирный банк, поскольку указанные организации должны представлять интересы своих участников и акционеров.
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россия, мвф, всемирный банк, в мире, политика, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, МВФ, Всемирный банк, В мире, Политика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Международные институты должны быть вне политики, заявил замглавы Минфина

Чебесков: политизация всемирных институтов противоречит принципам организаций

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Международные институты должны быть вне политики, а те, кто их политизируют и дискредитируют, забывают основополагающие принципы и цели создания таких организаций, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Такие международные институты должны быть вне политики. Когда начинают политизировать институты, то те коллеги, которые их политизируют и дискредитируют, забывают про основополагающие принципы и цели создания этих институтов", - сказал он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
Чебесков добавил, что Россия призывает сохранять вне политики МВФ и Всемирный банк, поскольку указанные организации должны представлять интересы своих участников и акционеров.
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