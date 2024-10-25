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Чат-ботом "Соцуслуги Подмосковья" воспользовались свыше 1,3 миллиона раз
Чат-ботом "Соцуслуги Подмосковья" воспользовались свыше 1,3 миллиона раз - РИА Новости, 25.10.2024
Чат-ботом "Соцуслуги Подмосковья" воспользовались свыше 1,3 миллиона раз
Более 1,3 миллиона раз воспользовались чат-ботом "Соцуслуги Подмосковья" жители региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:16
2024-10-25T18:16
2024-10-25T18:16
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 1,3 миллиона раз воспользовались чат-ботом "Соцуслуги Подмосковья" жители региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. С помощью чат-бота можно узнать о мерах социальной поддержки и едином пособии, а также можно рассчитать региональные льготы или узнать о материнском капитале. В ведомстве отметили, что электронный помощник также позволит узнать конкретный размер пособия и получить полезные ссылки для подачи заявления. "Современный сервис помогает нашим жителям удобно и быстро, всего в несколько кликов, узнать о социальной поддержке в регионе. Мы регулярно развиваем и обновляем чат-бот, чтобы изменения законов, индексации выплат и новые меры поддержки были доступны в функционале", - сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что жители региона уже воспользовались им более 1,3 миллиона раз.
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московская область (подмосковье), технологии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Технологии
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 1,3 миллиона раз воспользовались чат-ботом "Соцуслуги Подмосковья" жители региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
С помощью чат-бота можно узнать о мерах социальной поддержки и едином пособии, а также можно рассчитать региональные льготы или узнать о материнском капитале.
В ведомстве отметили, что электронный помощник также позволит узнать конкретный размер пособия и получить полезные ссылки для подачи заявления.
"Современный сервис помогает нашим жителям удобно и быстро, всего в несколько кликов, узнать о социальной поддержке в регионе. Мы регулярно развиваем и обновляем чат-бот, чтобы изменения законов, индексации выплат и новые меры поддержки были доступны в функционале", - сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что жители региона уже воспользовались им более 1,3 миллиона раз.