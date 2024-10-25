https://ria.ru/20241025/britaniya-1980143133.html

Британия назначила нового посла в Мексике, со скандалом уволив предыдущего

Британия назначила нового посла в Мексике, со скандалом уволив предыдущего - РИА Новости, 25.10.2024

Британия назначила нового посла в Мексике, со скандалом уволив предыдущего

Великобритания назначила нового посла в Мексике после того, как предыдущий глава дипмиссии был уволен из-за провокационной выходки, сообщил в среду британский... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:53

2024-10-25T17:53

2024-10-25T17:53

в мире

мексика

великобритания

оттава

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e45dc43a8693e245e41f9eb273abaee9.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Великобритания назначила нового посла в Мексике после того, как предыдущий глава дипмиссии был уволен из-за провокационной выходки, сообщил в среду британский МИД. В мае стало известно, что британский посол в Мексике Джон Бенджамин был уволен после того, как он в шутку направил автомат на местного работника дипмиссии. Видео инцидента было размещено анонимным аккаунтом в соцсети X, который раскритиковал посла за то, что он "смеет шутить" таким образом на фоне ежедневных убийств в Мексике, совершаемых наркодилерами. "Сюзанна Гошко… была назначена послом Его Величества в Мексиканских Соединенных Штатах", - говорится в заявлении британского МИД, опубликованным на сайте правительства страны. Гошко приступит к исполнению своих обязанностей в ноябре 2024 года, до этого она возглавляла британскую дипмиссию в Оттаве, сообщило внешнеполитическое ведомство.

https://ria.ru/20241025/rusofobiya-1979945092.html

мексика

великобритания

оттава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мексика, великобритания, оттава