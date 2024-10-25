https://ria.ru/20241025/britaniya-1980143133.html
Британия назначила нового посла в Мексике, со скандалом уволив предыдущего
Британия назначила нового посла в Мексике, со скандалом уволив предыдущего - РИА Новости, 25.10.2024
Британия назначила нового посла в Мексике, со скандалом уволив предыдущего
Великобритания назначила нового посла в Мексике после того, как предыдущий глава дипмиссии был уволен из-за провокационной выходки, сообщил в среду британский... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:53
2024-10-25T17:53
2024-10-25T17:53
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Великобритания назначила нового посла в Мексике после того, как предыдущий глава дипмиссии был уволен из-за провокационной выходки, сообщил в среду британский МИД. В мае стало известно, что британский посол в Мексике Джон Бенджамин был уволен после того, как он в шутку направил автомат на местного работника дипмиссии. Видео инцидента было размещено анонимным аккаунтом в соцсети X, который раскритиковал посла за то, что он "смеет шутить" таким образом на фоне ежедневных убийств в Мексике, совершаемых наркодилерами. "Сюзанна Гошко… была назначена послом Его Величества в Мексиканских Соединенных Штатах", - говорится в заявлении британского МИД, опубликованным на сайте правительства страны. Гошко приступит к исполнению своих обязанностей в ноябре 2024 года, до этого она возглавляла британскую дипмиссию в Оттаве, сообщило внешнеполитическое ведомство.
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в мире, мексика, великобритания, оттава
В мире, Мексика, Великобритания, Оттава
Британия назначила нового посла в Мексике, со скандалом уволив предыдущего
МИД Британии назначил нового посла в Мексике после скандала с предыдущим
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Великобритания назначила нового посла в Мексике после того, как предыдущий глава дипмиссии был уволен из-за провокационной выходки, сообщил в среду британский МИД.
В мае стало известно, что британский посол в Мексике Джон Бенджамин был уволен после того, как он в шутку направил автомат на местного работника дипмиссии. Видео инцидента было размещено анонимным аккаунтом в соцсети X, который раскритиковал посла за то, что он "смеет шутить" таким образом на фоне ежедневных убийств в Мексике, совершаемых наркодилерами.
"Сюзанна Гошко… была назначена послом Его Величества в Мексиканских Соединенных Штатах", - говорится в заявлении британского МИД, опубликованным на сайте правительства страны.
Гошко приступит к исполнению своих обязанностей в ноябре 2024 года, до этого она возглавляла британскую дипмиссию в Оттаве
, сообщило внешнеполитическое ведомство.