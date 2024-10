"Мы не готовы". В Британии сделали шокирующее заявление о будущем конфликте

https://ria.ru/20241025/britaniya-1979954653.html

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о неготовности вооруженных сил страны сдержать наступление противника в случае войны, о чем сообщила газета The Telegraph. "Опустошена и недофинансирована" — так он охарактеризовал нынешнюю армию Королевства. "К чему мы не были готовы, так это к войне. Если мы не готовы к войне, то мы не в состоянии противостоять кому-либо", — сказал он.По его словам, текущее неудовлетворительное состояние британской армии вызвано соответствующим отношением предыдущего правительства.Высокопоставленный источник в армии сообщил The Telegraph, что британские военные прилагают максимум усилий для эффективного ведения современной войны, но Вооруженные силы страны не готовы вести войну при всей своей модернизации. "Если мы не готовы сражаться, мы не в состоянии сдерживать врага. Это лежит в основе мышления НАТО. Мы должны не только быть способными защищать наши страны, но, что еще важнее, мы должны быть более эффективными в сдерживании, которое мы обеспечиваем против любой будущей агрессии", — приводит газета слова министра Хили.Ранее газета i (входит в медиахолдинг Daily Mail and General Trust) со ссылкой на действующих и бывших чиновников в сфере обороны писала, что британские системы ПВО не смогут защитить страну в случае возможного конфликта. В сентябре замминистра обороны Британии Люк Поллард заявил изданию Times, что Лондон в рамках военной поддержки Киева истощил собственные запасы вооружений.

