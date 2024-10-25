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Помогающим Харрис лейбористам предложили бесплатное жилье, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2024
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01:40 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/britanija-1979940810.html
Помогающим Харрис лейбористам предложили бесплатное жилье, пишут СМИ
Помогающим Харрис лейбористам предложили бесплатное жилье, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2024
Помогающим Харрис лейбористам предложили бесплатное жилье, пишут СМИ
Демократы предложили бесплатное проживание сотрудникам правящей в Великобритании Лейбористской партии, отправившимся в США для помощи вице-президенту страны... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T01:40
2024-10-25T01:40
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Демократы предложили бесплатное проживание сотрудникам правящей в Великобритании Лейбористской партии, отправившимся в США для помощи вице-президенту страны Камале Харрис в предвыборной гонке, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. Ранее газета Telegraph сообщала, что Лейбористская партия направит порядка 100 своих действующих и бывших сотрудников для помощи Харрис в предвыборной гонке. Газета отмечала, что республиканцы возмутились планом лейбористов и предупредили, что такой шаг нанесет ущерб отношениям Великобритании и США в случае победы Трампа на выборах. Также стало известно, что предвыборный штаб Трампа направил жалобу против Лейбористской партии после того, как она заявила о намерении отправить около 100 своих сотрудников для поддержки Харрис. "Демократы предложили лейбористам, проводящим кампанию в поддержку Камалы Харрис, бесплатное размещение в гостиницах США", - говорится в сообщении. Как сообщили газете источники, британских активистов "заманили" в некоторые штаты США, включая колеблющуюся Неваду, обещаниями предоставления им бесплатного проживания в отелях. Газета пишет, что британские чиновники заявили, что эта ситуация "не принесёт пользы" дипломатическим усилиям по сближению премьер-министра Великобритании Кира Стармера и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также лидер правой британской партии Reform UK Найджел Фараж ранее обвинил находящихся у власти лейбористов во вмешательстве в американские выборы. Американский предприниматель Илон Маск также назвал незаконной отправку в США сотрудников Лейбористской партии для помощи Камале Харрис на выборах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240817/kharris-1966787269.html
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в мире, сша, великобритания, камала харрис, дональд трамп, кир стармер, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Великобритания, Камала Харрис, Дональд Трамп, Кир Стармер, Выборы президента США — 2024
Помогающим Харрис лейбористам предложили бесплатное жилье, пишут СМИ

Telegraph: демократы предложили лейбористам бесплатное проживание в США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Демократы предложили бесплатное проживание сотрудникам правящей в Великобритании Лейбористской партии, отправившимся в США для помощи вице-президенту страны Камале Харрис в предвыборной гонке, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Ранее газета Telegraph сообщала, что Лейбористская партия направит порядка 100 своих действующих и бывших сотрудников для помощи Харрис в предвыборной гонке. Газета отмечала, что республиканцы возмутились планом лейбористов и предупредили, что такой шаг нанесет ущерб отношениям Великобритании и США в случае победы Трампа на выборах. Также стало известно, что предвыборный штаб Трампа направил жалобу против Лейбористской партии после того, как она заявила о намерении отправить около 100 своих сотрудников для поддержки Харрис.
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"Демократы предложили лейбористам, проводящим кампанию в поддержку Камалы Харрис, бесплатное размещение в гостиницах США", - говорится в сообщении.
Как сообщили газете источники, британских активистов "заманили" в некоторые штаты США, включая колеблющуюся Неваду, обещаниями предоставления им бесплатного проживания в отелях. Газета пишет, что британские чиновники заявили, что эта ситуация "не принесёт пользы" дипломатическим усилиям по сближению премьер-министра Великобритании Кира Стармера и кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Также лидер правой британской партии Reform UK Найджел Фараж ранее обвинил находящихся у власти лейбористов во вмешательстве в американские выборы. Американский предприниматель Илон Маск также назвал незаконной отправку в США сотрудников Лейбористской партии для помощи Камале Харрис на выборах.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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