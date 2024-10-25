https://ria.ru/20241025/britanija-1979940810.html

Помогающим Харрис лейбористам предложили бесплатное жилье, пишут СМИ

Помогающим Харрис лейбористам предложили бесплатное жилье, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2024

Помогающим Харрис лейбористам предложили бесплатное жилье, пишут СМИ

Демократы предложили бесплатное проживание сотрудникам правящей в Великобритании Лейбористской партии, отправившимся в США для помощи вице-президенту страны... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T01:40

2024-10-25T01:40

2024-10-25T01:40

в мире

сша

великобритания

камала харрис

дональд трамп

кир стармер

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994654_0:116:2806:1694_1920x0_80_0_0_8dca33f52d8d933db585b6c91330456b.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Демократы предложили бесплатное проживание сотрудникам правящей в Великобритании Лейбористской партии, отправившимся в США для помощи вице-президенту страны Камале Харрис в предвыборной гонке, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. Ранее газета Telegraph сообщала, что Лейбористская партия направит порядка 100 своих действующих и бывших сотрудников для помощи Харрис в предвыборной гонке. Газета отмечала, что республиканцы возмутились планом лейбористов и предупредили, что такой шаг нанесет ущерб отношениям Великобритании и США в случае победы Трампа на выборах. Также стало известно, что предвыборный штаб Трампа направил жалобу против Лейбористской партии после того, как она заявила о намерении отправить около 100 своих сотрудников для поддержки Харрис. "Демократы предложили лейбористам, проводящим кампанию в поддержку Камалы Харрис, бесплатное размещение в гостиницах США", - говорится в сообщении. Как сообщили газете источники, британских активистов "заманили" в некоторые штаты США, включая колеблющуюся Неваду, обещаниями предоставления им бесплатного проживания в отелях. Газета пишет, что британские чиновники заявили, что эта ситуация "не принесёт пользы" дипломатическим усилиям по сближению премьер-министра Великобритании Кира Стармера и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также лидер правой британской партии Reform UK Найджел Фараж ранее обвинил находящихся у власти лейбористов во вмешательстве в американские выборы. Американский предприниматель Илон Маск также назвал незаконной отправку в США сотрудников Лейбористской партии для помощи Камале Харрис на выборах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240817/kharris-1966787269.html

https://ria.ru/20241024/tramp-1979891862.html

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, великобритания, камала харрис, дональд трамп, кир стармер, выборы президента сша — 2024