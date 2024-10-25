https://ria.ru/20241025/briks-1980157335.html
Министр Таиланда: БРИКС является проводником инклюзивного миропорядка
Министр Таиланда: БРИКС является проводником инклюзивного миропорядка - РИА Новости, 25.10.2024
Министр Таиланда: БРИКС является проводником инклюзивного миропорядка
Формирование нового миропорядка, отражающего интересы всех стран и групп, одним из главных проводников которого является БРИКС, требует инклюзивного диалога,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:34
2024-10-25T18:34
2024-10-25T18:34
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БАНГКОК, 25 окт – РИА Новости. Формирование нового миропорядка, отражающего интересы всех стран и групп, одним из главных проводников которого является БРИКС, требует инклюзивного диалога, ориентированного на сотрудничество всех стран, равенство и открытость, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг, принявший участие в саммите БРИКС+аутрич в Казани в качестве представителя премьер-министра Таиланда и главы таиландской делегации. Таиланд подал заявку на вступление в БРИКС в июне 2024 года. "Мир переживает быстрые изменения с усилением геополитической конкуренции, множественными потрясениями и крупными кризисами. Многосторонность и существующие глобальные управленческие структуры подвергаются сомнению", - констатировал глава внешнеполитического ведомства Таиланда. "В то время как международное сообщество призывает к всеобъемлющей реформе ООН, консенсус заключается в том, что мы должны не допустить движения мира в опасном направлении, и в общем признании острой необходимости в глобальном порядке, который был бы стабильным, инклюзивным и выгодным для всех", - уверен он. "В этом контексте Таиланд считает, что инклюзивный диалог необходим для формирования зарождающегося мирового порядка, который отражал бы интересы всех стран и групп", - заявил агентству Сангиемпхонг. Министр подчеркнул, что, отдавая приоритет сотрудничеству, а не фрагментации, такой подход должен культивировать глобальный порядок, который способствует равенству и открытости, гарантируя, что выгоды будут распределены (между странами – ред.).
https://ria.ru/20240620/briks-1954383547.html
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в мире, таиланд, казань, брикс, оон
В мире, Таиланд, Казань, БРИКС, ООН
Министр Таиланда: БРИКС является проводником инклюзивного миропорядка
Глава МИД Таиланда: БРИКС является проводником нового инклюзивного миропорядка
БАНГКОК, 25 окт – РИА Новости. Формирование нового миропорядка, отражающего интересы всех стран и групп, одним из главных проводников которого является БРИКС, требует инклюзивного диалога, ориентированного на сотрудничество всех стран, равенство и открытость, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг, принявший участие в саммите БРИКС+аутрич в Казани в качестве представителя премьер-министра Таиланда и главы таиландской делегации.
Таиланд подал заявку на вступление в БРИКС в июне 2024 года.
"Мир переживает быстрые изменения с усилением геополитической конкуренции, множественными потрясениями и крупными кризисами. Многосторонность и существующие глобальные управленческие структуры подвергаются сомнению", - констатировал глава внешнеполитического ведомства Таиланда.
"В то время как международное сообщество призывает к всеобъемлющей реформе ООН
, консенсус заключается в том, что мы должны не допустить движения мира в опасном направлении, и в общем признании острой необходимости в глобальном порядке, который был бы стабильным, инклюзивным и выгодным для всех", - уверен он.
"В этом контексте Таиланд считает, что инклюзивный диалог необходим для формирования зарождающегося мирового порядка, который отражал бы интересы всех стран и групп", - заявил агентству Сангиемпхонг.
Министр подчеркнул, что, отдавая приоритет сотрудничеству, а не фрагментации, такой подход должен культивировать глобальный порядок, который способствует равенству и открытости, гарантируя, что выгоды будут распределены (между странами – ред.).