https://ria.ru/20241025/briks-1979966247.html

Пресс-конференция Рябкова по итогам саммита БРИКС. Прямая трансляция

Пресс-конференция Рябкова по итогам саммита БРИКС. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.10.2024

Пресс-конференция Рябкова по итогам саммита БРИКС. Прямая трансляция

Замглавы МИД России Сергей Рябков проводит пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:02

2024-10-25T14:02

2024-10-25T14:02

россия

сергей рябков

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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Замглавы МИД России Сергей Рябков проводит пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС.

россия

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2024

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Пресс-конференция Рябкова по итогам XVI саммита БРИКС Пресс-конференция Рябкова по итогам XVI саммита БРИКС 2024-10-25T14:02 true PT57M36S

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