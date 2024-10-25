https://ria.ru/20241025/briks-1979966247.html
Пресс-конференция Рябкова по итогам саммита БРИКС. Прямая трансляция
Пресс-конференция Рябкова по итогам саммита БРИКС. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.10.2024
Пресс-конференция Рябкова по итогам саммита БРИКС. Прямая трансляция
Замглавы МИД России Сергей Рябков проводит пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:02
2024-10-25T14:02
2024-10-25T14:02
россия
сергей рябков
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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Замглавы МИД России Сергей Рябков проводит пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС.
россия
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5
4.7
96
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Пресс-конференция Рябкова по итогам XVI саммита БРИКС
Пресс-конференция Рябкова по итогам XVI саммита БРИКС
2024-10-25T14:02
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей рябков, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, видео
Россия, Сергей Рябков, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Пресс-конференция Рябкова по итогам саммита БРИКС. Прямая трансляция
Замглавы МИД России Сергей Рябков проводит пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС.
2024-10-25T14:02
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PT57M36S
Пресс-конференция Рябкова по итогам саммита БРИКС. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Замглавы МИД России Сергей Рябков проводит пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС.