https://ria.ru/20241025/brent--1980072590.html

ЦБ понизил прогноз по средней цене нефти Brent в 2024 году

ЦБ понизил прогноз по средней цене нефти Brent в 2024 году - РИА Новости, 25.10.2024

ЦБ понизил прогноз по средней цене нефти Brent в 2024 году

Банк России понизил прогноз по средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году до 80 с 85 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:21

2024-10-25T14:21

2024-10-25T14:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

brent

urals

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109358_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_4e599a9b0c48a643ed01bac5d494f363.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России понизил прогноз по средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году до 80 с 85 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз по стоимости Brent в 2025 году ЦБ РФ сохранил на уровне 80 долларов за баррель. Также сохранились и ожидания на 2026 год - на уровне 75 долларов за баррель. При этом прогноз по средней стоимости нефти этой марки на 2027 год также был сохранен на уровне 70 долларов за баррель. В октябре прошлого года Банк России убрал из своего среднесрочного прогноза оценку средней цены нефти марки Urals, вместо нее включил в документ прогноз по нефти Brent. Согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития, нефть Brent в 2024 году в среднем будет стоить 83,5 долларов за баррель, в 2025 году - 82,7 доллара, в 2026 и 2027 годах - 77 долларов. При этом министерство ждет, что средние экспортные цены на нефть РФ составят в 2024 году - 70 долларов за баррель, 69,7 доллара за баррель в 2025 году, 66 долларов и 65,5 доллара за баррель в 2026 и 2027 годах соответственно.

https://ria.ru/20241024/ekonomika-1979916759.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), brent, urals