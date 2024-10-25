https://ria.ru/20241025/brent--1980072590.html
ЦБ понизил прогноз по средней цене нефти Brent в 2024 году
ЦБ понизил прогноз по средней цене нефти Brent в 2024 году - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ понизил прогноз по средней цене нефти Brent в 2024 году
Банк России понизил прогноз по средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году до 80 с 85 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:21
2024-10-25T14:21
2024-10-25T14:21
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России понизил прогноз по средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году до 80 с 85 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз по стоимости Brent в 2025 году ЦБ РФ сохранил на уровне 80 долларов за баррель. Также сохранились и ожидания на 2026 год - на уровне 75 долларов за баррель. При этом прогноз по средней стоимости нефти этой марки на 2027 год также был сохранен на уровне 70 долларов за баррель. В октябре прошлого года Банк России убрал из своего среднесрочного прогноза оценку средней цены нефти марки Urals, вместо нее включил в документ прогноз по нефти Brent. Согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития, нефть Brent в 2024 году в среднем будет стоить 83,5 долларов за баррель, в 2025 году - 82,7 доллара, в 2026 и 2027 годах - 77 долларов. При этом министерство ждет, что средние экспортные цены на нефть РФ составят в 2024 году - 70 долларов за баррель, 69,7 доллара за баррель в 2025 году, 66 долларов и 65,5 доллара за баррель в 2026 и 2027 годах соответственно.
https://ria.ru/20241024/ekonomika-1979916759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), brent, urals
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Brent, Urals
ЦБ понизил прогноз по средней цене нефти Brent в 2024 году
ЦБ понизил прогноз по средней цене нефти Brent с 85 до 80 долларов в 2024 году