https://ria.ru/20241025/braziliya-1979943542.html

Перестрелка полиции и преступников в Рио унесла жизни трех человек

Перестрелка полиции и преступников в Рио унесла жизни трех человек - РИА Новости, 25.10.2024

Перестрелка полиции и преступников в Рио унесла жизни трех человек

Ожесточенная перестрелка между полицейскими и наркоторговцами произошла на главном въезде в Рио-де-Жанейро, в результате погибли трое гражданских лиц, еще двое... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T02:12

2024-10-25T02:12

2024-10-25T02:12

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рио-де-жанейро (город)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ожесточенная перестрелка между полицейскими и наркоторговцами произошла на главном въезде в Рио-де-Жанейро, в результате погибли трое гражданских лиц, еще двое получили ранения, сообщает портал G1. Утром в четверг автобус, ехавший по проспекту Бразилии, был обстрелян со стороны фавел в районе Сидаде-Алта, в котором доминирует наркоторговля. Преступники начали стрелять в ответ на полицейскую операцию: из пяти человек, попавших под перекрестный огонь, трое были убиты и двое ранены. Многие пассажиры автобусов и автомобилей легли на асфальт, чтобы спрятаться за парапетным ограждением на разделительной полосе и избежать пуль. Проспект Бразилии, по которому ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей, был закрыт для движения на два часа, что привело к хаосу и многокилометровым пробкам.

https://ria.ru/20230427/braziliya-1868009376.html

https://ria.ru/20240830/texas-1969469614.html

бразилия

рио-де-жанейро (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авто, бразилия, рио-де-жанейро (город)