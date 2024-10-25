https://ria.ru/20241025/braziliya-1979943542.html
Перестрелка полиции и преступников в Рио унесла жизни трех человек
Перестрелка полиции и преступников в Рио унесла жизни трех человек - РИА Новости, 25.10.2024
Перестрелка полиции и преступников в Рио унесла жизни трех человек
Ожесточенная перестрелка между полицейскими и наркоторговцами произошла на главном въезде в Рио-де-Жанейро, в результате погибли трое гражданских лиц, еще двое... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T02:12
2024-10-25T02:12
2024-10-25T02:12
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ожесточенная перестрелка между полицейскими и наркоторговцами произошла на главном въезде в Рио-де-Жанейро, в результате погибли трое гражданских лиц, еще двое получили ранения, сообщает портал G1. Утром в четверг автобус, ехавший по проспекту Бразилии, был обстрелян со стороны фавел в районе Сидаде-Алта, в котором доминирует наркоторговля. Преступники начали стрелять в ответ на полицейскую операцию: из пяти человек, попавших под перекрестный огонь, трое были убиты и двое ранены. Многие пассажиры автобусов и автомобилей легли на асфальт, чтобы спрятаться за парапетным ограждением на разделительной полосе и избежать пуль. Проспект Бразилии, по которому ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей, был закрыт для движения на два часа, что привело к хаосу и многокилометровым пробкам.
https://ria.ru/20230427/braziliya-1868009376.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, бразилия, рио-де-жанейро (город)
В мире, Авто, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город)
Перестрелка полиции и преступников в Рио унесла жизни трех человек
На главном въезде в Рио произошла перестрелка между полицией и наркоторговцами