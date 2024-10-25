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Рязанский губернатор: ЭКГ-рейтинг повысит эффективность поддержки бизнеса

Рязанский губернатор: ЭКГ-рейтинг повысит эффективность поддержки бизнеса - РИА Новости, 25.10.2024

Рязанский губернатор: ЭКГ-рейтинг повысит эффективность поддержки бизнеса

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что ЭКГ-рейтинг (экология, кадры, государство) может серьезно повысить эффективность региональных механизмов и РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:31

2024-10-25T12:31

2024-10-25T12:31

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РЯЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что ЭКГ-рейтинг (экология, кадры, государство) может серьезно повысить эффективность региональных механизмов и мер поддержки бизнеса. Как сообщила пресс-служба правительства Рязанской области, регион посетил полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. Он посетил ряд объектов экономики и социальной сферы в Сасовском и Ряжском муниципальных округах, а также провел совещание, на котором обсуждались вопросы поддержки ответственного бизнеса на основе ЭКГ-рейтинга. "В Рязанской области действует очень много механизмов и мер поддержки бизнеса. ЭКГ-рейтинг может серьезно повысить их эффективность. Благодаря этому сможем предоставлять дополнительные преференции, предприятия получат больше возможностей для развития. Приоритет должны иметь те, кто показывает финансовую устойчивость, платит налоги, занимается вопросами окружающей среды, дает новые рабочие места, модернизирует производство и в целом создает комфортные условия для сотрудников. Вкладывается в дополнительные социальные проекты на территории региона", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба. По словам губернатора, в настоящее время ведется корректировка регионального законодательства для внедрения нового механизма на территории субъекта. Акцент будет сделан на социальной ответственности компаний. Павел Малков предложил также пересмотреть федеральные меры поддержки, чтобы они работали с учетом ЭКГ-рейтинга. Полномочный представитель президента РФ в ЦФО подчеркнул, что президентом РФ уделяется большое внимание поддержке отечественного бизнеса. В мае этого года главой государства подписан указ о национальных целях развития страны, среди которых устойчивая экономика, благополучие людей, улучшение демографии. Для их достижения нужна консолидация всех ресурсов. "Многих предпринимателей можно смело отнести к категории государственных деятелей. Помимо хорошей белой зарплаты они дают сотрудникам дополнительные гарантии, заботятся о территориях присутствия, участвуют в благотворительных проектах. Задача – на государственном уровне поддерживать такие инициативы, создавать и улучшать условия для деятельности добросовестных предпринимателей", – приводятся в сообщении слова Игоря Щеголева. По данным пресс-службы, Игорь Щеголев и Павел Малков посетили ПАО "Саста" – один из крупнейших станкостроительных заводов страны, объем производства которого за последнее время значительно вырос, ознакомились с работой Ряжского авторемонтного завода, спортшколы "Флагман". Вручили награды сотрудникам УФСИН по Рязанской области. ЭКГ-рейтинг (экология, кадры, государство) — это комплексная оценка "здоровья" российских предприятий, определение уровня их благонадежности, социальной и экологической ответственности. Национальный рейтинг запущен в 2023 году.

https://ria.ru/20241024/skopin-1979817312.html

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рязанская область, россия, павел малков, игорь щеголев