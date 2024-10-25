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Власти Чукотки опровергли информацию о запрете рожать в Билибино - РИА Новости, 25.10.2024
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10:33 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/bilibino-1979982784.html
Власти Чукотки опровергли информацию о запрете рожать в Билибино
Власти Чукотки опровергли информацию о запрете рожать в Билибино - РИА Новости, 25.10.2024
Власти Чукотки опровергли информацию о запрете рожать в Билибино
Власти Чукотки опровергли информацию о запрете беременным женщинам в Билибино рожать в местном родильном отделении и направлении всех рожениц в Анадырь: речь... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:33
2024-10-25T10:33
здоровье - общество
билибино
чукотка
анадырь
владимир путин
владислав кузнецов
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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Власти Чукотки опровергли информацию о запрете беременным женщинам в Билибино рожать в местном родильном отделении и направлении всех рожениц в Анадырь: речь идет о беременностях с высокими рисками и патологиями, пояснил РИА Новости представитель правительства региона. Союз "Родительская Палата" сообщал ранее, что направил президенту РФ Владимиру Путину обращение, в котором говорится, что, согласно приказу департамента здравоохранения Чукотского автономного округа, все беременные женщины за родовспоможением теперь направляются в Чукотскую окружную больницу в Анадыре - более чем за 1000 километров от Билибино. В тексте обращения говорится, что мера связана с отсутствием в штате Билибинской районной больницы врача-неонатолога. "Родильное отделение в Билибино никто не закрывает и не собирается закрывать. Там есть все условия для проведения родоразрешения по экстренным показаниям, включая возможности выполнения экстренных оперативных вмешательств. Речь идет об организации правильной маршрутизации согласно требованиям порядка оказания медицинской помощи по акушерству и гинекологии", - сказал собеседник. По его словам, женщины с высокой степенью риска, наличием сопутствующей патологии, отягощённым акушерским анамнезом должны рожать в условиях родильных отделений многопрофильных больниц, а в сложных случаях - в специализированных перинатальных центрах, где круглосуточно дежурят бригады узких специалистов, которые окажут качественно медицинскую помощь маме и ребенку. В правительстве также отметили, что в родильных отделениях многопрофильных больниц и в перинатальных центрах - большая поточность беременных со всех районов, что позволяет поддерживать квалификацию врачей на высоком уровне и адекватно реагировать на любую внештатную ситуацию. В районных больницах нет такого количества родов, чтобы поддерживать квалификацию врачей-специалистов на должном уровне. "Все перелеты беременным при направлении в многопрофильные стационары и перинатальные центры оплачиваются в полном объёме, при наличии показаний их сопровождает медицинский работник", - добавил собеседник. Также в правительстве рассказали, что по поручению губернатора Чукотки Владислава Кузнецова между чукотским департаментом здравоохранения и министерством здравоохранения Магаданской области заключено предварительное соглашение о направлении беременных из Билибинского района на роды и скрининг в перинатальный центр Магадана. "Сдача его планируется в 2025 году. Между Билибино и Магаданом осуществляются ежедневные рейсы по будням", - отметили в правительстве.
https://ria.ru/20241021/opros-1979105690.html
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здоровье - общество, билибино, чукотка, анадырь, владимир путин, владислав кузнецов
Здоровье - Общество, Билибино, Чукотка, Анадырь, Владимир Путин, Владислав Кузнецов
Власти Чукотки опровергли информацию о запрете рожать в Билибино

Власти Чукотки опровергли данные о направлении всех рожениц в Анадырь

© Depositphotos.com / danemoБилибино
Билибино - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Depositphotos.com / danemo
Билибино . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Власти Чукотки опровергли информацию о запрете беременным женщинам в Билибино рожать в местном родильном отделении и направлении всех рожениц в Анадырь: речь идет о беременностях с высокими рисками и патологиями, пояснил РИА Новости представитель правительства региона.
Союз "Родительская Палата" сообщал ранее, что направил президенту РФ Владимиру Путину обращение, в котором говорится, что, согласно приказу департамента здравоохранения Чукотского автономного округа, все беременные женщины за родовспоможением теперь направляются в Чукотскую окружную больницу в Анадыре - более чем за 1000 километров от Билибино. В тексте обращения говорится, что мера связана с отсутствием в штате Билибинской районной больницы врача-неонатолога.
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"Родильное отделение в Билибино никто не закрывает и не собирается закрывать. Там есть все условия для проведения родоразрешения по экстренным показаниям, включая возможности выполнения экстренных оперативных вмешательств. Речь идет об организации правильной маршрутизации согласно требованиям порядка оказания медицинской помощи по акушерству и гинекологии", - сказал собеседник.
По его словам, женщины с высокой степенью риска, наличием сопутствующей патологии, отягощённым акушерским анамнезом должны рожать в условиях родильных отделений многопрофильных больниц, а в сложных случаях - в специализированных перинатальных центрах, где круглосуточно дежурят бригады узких специалистов, которые окажут качественно медицинскую помощь маме и ребенку.
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В правительстве также отметили, что в родильных отделениях многопрофильных больниц и в перинатальных центрах - большая поточность беременных со всех районов, что позволяет поддерживать квалификацию врачей на высоком уровне и адекватно реагировать на любую внештатную ситуацию. В районных больницах нет такого количества родов, чтобы поддерживать квалификацию врачей-специалистов на должном уровне.
"Все перелеты беременным при направлении в многопрофильные стационары и перинатальные центры оплачиваются в полном объёме, при наличии показаний их сопровождает медицинский работник", - добавил собеседник.
Также в правительстве рассказали, что по поручению губернатора Чукотки Владислава Кузнецова между чукотским департаментом здравоохранения и министерством здравоохранения Магаданской области заключено предварительное соглашение о направлении беременных из Билибинского района на роды и скрининг в перинатальный центр Магадана.
"Сдача его планируется в 2025 году. Между Билибино и Магаданом осуществляются ежедневные рейсы по будням", - отметили в правительстве.
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Здоровье - ОбществоБилибиноЧукоткаАнадырьВладимир ПутинВладислав Кузнецов
 
 
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