https://ria.ru/20241025/bespilotniki-1980181799.html

ПВО сбила девять украинских БПЛА над Курской и Орловской областями

ПВО сбила девять украинских БПЛА над Курской и Орловской областями - РИА Новости, 25.10.2024

ПВО сбила девять украинских БПЛА над Курской и Орловской областями

Российские средства ПВО уничтожили пять беспилотников над Курской областью и четыре - над Орловской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T20:34

2024-10-25T20:34

2024-10-25T20:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

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Москва, 25 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили пять беспилотников над Курской областью и четыре - над Орловской, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого октября 2024 года в период с 18.35 до 19.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БПЛА – над территорией Курской области и четыре БПЛА - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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безопасность, россия, курская область