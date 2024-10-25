https://ria.ru/20241025/bespilotnik-1980074678.html

Над Брянской областью сбили беспилотник

Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 25.10.2024

Над Брянской областью сбили беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью системой противовоздушной обороны, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:28

2024-10-25T14:28

2024-10-25T14:28

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

безопасность

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью системой противовоздушной обороны, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", – написал Богомаз. Глава региона отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, безопасность