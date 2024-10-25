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Белгородские депутаты одобрили изменения в выделении земель для военных - РИА Новости, 25.10.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
12:45 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/belgorod-1980030954.html
Белгородские депутаты одобрили изменения в выделении земель для военных
Белгородские депутаты одобрили изменения в выделении земель для военных - РИА Новости, 25.10.2024
Белгородские депутаты одобрили изменения в выделении земель для военных
На заседании Белгородской областной Думы 24 октября были одобрены поправки в региональный закон "О реализации в Белгородской области отдельных положений... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:45
2024-10-25T12:45
белгородская область
россия
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На заседании Белгородской областной Думы 24 октября были одобрены поправки в региональный закон "О реализации в Белгородской области отдельных положений Земельного кодекса Российской Федерации", сообщил в своем телеграм-канале спикер регионального парламента Юрий Клепиков. "Изменения предусматривают выделение военнослужащих, удостоенных звания Героя Российской Федерации, в отдельную категорию, для которой, в соответствии с федеральным законодательством, исключаются условия, связанные с регистрацией по месту жительства или месту пребывания", - написал Клепиков. Он уточнил, что право на получение земельных участков приобретут военнослужащие, награжденные орденами РФ, зарегистрированные в период участия в СВО за пределами Белгородской области по адресам воинских частей, а непосредственно после зарегистрировавшиеся по месту жительства на территории региона. Также поправки в закон уточняют, что получить земельный участок могут и члены семей участников СВО, удостоенных звания Героя РФ. Такое право предоставляется в случае гибели героев, не реализовавших право на предоставление в собственность земельного участка либо в случае присвоения гражданину звания Героя РФ посмертно. Аналогичная норма предусматривается и для членов семьи участников СВО, награжденных орденами Российской Федерации. "Отмечу, что бесплатно получить земельный участок в собственность можно однократно. Такой подход закреплен, в соответствии с Земельным кодексом, для случаев, если военнослужащий уже получил участок, например, как лицо, имеющее трех и более детей", - подчеркнул спикер облдумы.
https://ria.ru/20241022/gladkov-1979286572.html
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россия, белгородская область, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Россия, Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума

Белгородские депутаты одобрили изменения в выделении земель для военных

© Фото : пресс-службой Белгородской областной думыСпикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков
Спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : пресс-службой Белгородской областной думы
Спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На заседании Белгородской областной Думы 24 октября были одобрены поправки в региональный закон "О реализации в Белгородской области отдельных положений Земельного кодекса Российской Федерации", сообщил в своем телеграм-канале спикер регионального парламента Юрий Клепиков.
"Изменения предусматривают выделение военнослужащих, удостоенных звания Героя Российской Федерации, в отдельную категорию, для которой, в соответствии с федеральным законодательством, исключаются условия, связанные с регистрацией по месту жительства или месту пребывания", - написал Клепиков.
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Он уточнил, что право на получение земельных участков приобретут военнослужащие, награжденные орденами РФ, зарегистрированные в период участия в СВО за пределами Белгородской области по адресам воинских частей, а непосредственно после зарегистрировавшиеся по месту жительства на территории региона.
Также поправки в закон уточняют, что получить земельный участок могут и члены семей участников СВО, удостоенных звания Героя РФ. Такое право предоставляется в случае гибели героев, не реализовавших право на предоставление в собственность земельного участка либо в случае присвоения гражданину звания Героя РФ посмертно. Аналогичная норма предусматривается и для членов семьи участников СВО, награжденных орденами Российской Федерации.
"Отмечу, что бесплатно получить земельный участок в собственность можно однократно. Такой подход закреплен, в соответствии с Земельным кодексом, для случаев, если военнослужащий уже получил участок, например, как лицо, имеющее трех и более детей", - подчеркнул спикер облдумы.
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