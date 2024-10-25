https://ria.ru/20241025/ballony-1979945960.html

МЧС назвало ключевые запреты для бытовых баллонов с газом

МЧС назвало ключевые запреты для бытовых баллонов с газом - РИА Новости, 25.10.2024

МЧС назвало ключевые запреты для бытовых баллонов с газом

Заправленные газом баллоны в обязательном порядке должны находиться только в вертикальном положении вне дома и защищены от прямых солнечных лучей; их нельзя... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T02:52

2024-10-25T02:52

2024-10-25T02:52

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заправленные газом баллоны в обязательном порядке должны находиться только в вертикальном положении вне дома и защищены от прямых солнечных лучей; их нельзя закапывать и ставить в подвал, предупреждает МЧС России. "Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал", - говорится в памятке "Правила обращения с газовыми баллонами", размещенной на сайте министерства. Спасатели также рекомендуют принять меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. "Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора", - советует МЧС РФ. Ведомство рекомендует использовать для соединения баллона с газовой плитой только специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра и зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Нельзя допускать растяжения или пережатия шланга. "Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту. Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды", - резюмирует МЧС России.

https://ria.ru/20240319/svarka-1934135045.html

https://ria.ru/20240314/mchs-1932842213.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)