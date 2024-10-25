https://ria.ru/20241025/balet-1980087975.html

Артисты из Приморья покажут "Щелкунчика" в китайском театре

Артисты из Приморья покажут "Щелкунчика" в китайском театре - РИА Новости, 25.10.2024

Артисты из Приморья покажут "Щелкунчика" в китайском театре

Артисты Приморской сцены Мариинского театра и Ляонинского балета покажут спектакль "Щелкунчик" с 21 по 23 декабря в Ляонинском национальном театре, сообщил... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:08

2024-10-25T15:08

2024-10-25T15:08

россия

шэньян

ляонин

олег кожемяко

мариинский театр

новости культуры

приморский район

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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Артисты Приморской сцены Мариинского театра и Ляонинского балета покажут спектакль "Щелкунчик" с 21 по 23 декабря в Ляонинском национальном театре, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. "Пользуясь случаем, приглашаю вас с 21 по 23 декабря, всех любителей русского балета, на премьеру спектакля "Щелкунчик" с участием артистов Приморской сцены Мариинского театра и Ляонинского балета. Он пройдет в Ляонинском национальном театре в рамках Годов культуры России и Китая", - сказал Кожемяко, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.

https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, шэньян, ляонин, олег кожемяко, мариинский театр, новости культуры, приморский район, приморский край