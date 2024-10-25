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Артисты из Приморья покажут "Щелкунчика" в китайском театре
Артисты из Приморья покажут "Щелкунчика" в китайском театре - РИА Новости, 25.10.2024
Артисты из Приморья покажут "Щелкунчика" в китайском театре
Артисты Приморской сцены Мариинского театра и Ляонинского балета покажут спектакль "Щелкунчик" с 21 по 23 декабря в Ляонинском национальном театре, сообщил... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:08
2024-10-25T15:08
2024-10-25T15:08
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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Артисты Приморской сцены Мариинского театра и Ляонинского балета покажут спектакль "Щелкунчик" с 21 по 23 декабря в Ляонинском национальном театре, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. "Пользуясь случаем, приглашаю вас с 21 по 23 декабря, всех любителей русского балета, на премьеру спектакля "Щелкунчик" с участием артистов Приморской сцены Мариинского театра и Ляонинского балета. Он пройдет в Ляонинском национальном театре в рамках Годов культуры России и Китая", - сказал Кожемяко, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.
https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html
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РИА Новости
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россия, шэньян, ляонин, олег кожемяко, мариинский театр, новости культуры, приморский район, приморский край
Россия, Шэньян, Ляонин, Олег Кожемяко, Мариинский театр, Новости культуры, Приморский район, Приморский край
Артисты из Приморья покажут "Щелкунчика" в китайском театре
Приморская сцена Мариинки и Ляонинского балета покажет "Щелкунчика" в Китае