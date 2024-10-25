https://ria.ru/20241025/balakovo-1979987347.html

В Балаково задержали мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве женщины

В Балаково задержали мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве женщины - РИА Новости, 25.10.2024

В Балаково задержали мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве женщины

Двое жителей Саратовской области 19 и 20 лет задержаны по подозрению в похищении и убийстве жительницы города Балаково Саратовской области в сентябре,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:57

2024-10-25T10:57

2024-10-25T10:57

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сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Двое жителей Саратовской области 19 и 20 лет задержаны по подозрению в похищении и убийстве жительницы города Балаково Саратовской области в сентябре, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. Ранее следствие сообщило, что в ночь на 23 сентября вблизи домов №11 и №13 на улице Бульвар Роз в Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что тело Натальи Алешниковой найдено 25 сентября. По данным СУСК, женщину нашли мертвой с признаками насильственной смерти возле автомобиля в лесополосе у жилого квартала в Балаково. Семья Алешниковой объявила награду в 1 миллион рублей за информацию о преступниках. "Задержаны подозреваемые в похищении и убийстве 47-летней жительницы города Балаково... В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России и управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области задержаны двое местных жителей - 20 и 19 лет. Задержание производилось при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии", - говорится в сообщении. Региональное управление СК РФ в Telegram-канале отмечает, что установленные лица проверяются на причастность к похищению и убийству, выясняются все обстоятельства и мотивы преступления. Следователи возбудили дело по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сначала по делу задержали супруга убитой и ее знакомую, но затем обоих отпустили. В региональном СУСК ранее информацию о подозреваемых по делу не комментировали.

https://ria.ru/20241025/korkino-1979970407.html

https://ria.ru/20241025/sk-1979978471.html

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происшествия, жилье, россия, балаково, саратовская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом