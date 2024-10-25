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Байден пока не решил, когда проголосует на выборах - РИА Новости, 25.10.2024
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01:57 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/bajden-1979942835.html
Байден пока не решил, когда проголосует на выборах
Байден пока не решил, когда проголосует на выборах - РИА Новости, 25.10.2024
Байден пока не решил, когда проголосует на выборах
Президент США Джо Байден пока не решил, когда проголосует на выборах американского лидера, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T01:57
2024-10-25T01:57
в мире
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карин жан-пьер
камала харрис
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выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не решил, когда проголосует на выборах американского лидера, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Президент будет голосовать. Не хочу забегать вперед, мы пока не знаем, как только получим информацию, мы поделимся ею с вами. Но он точно ждет возможности отдать свой голос", - сказала Жан-Пьер журналистам. Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются кандидат от демократов Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах. Этим правом планирует воспользоваться Трамп, старейший из живущих экс-президентов США Джимми Картер уже проголосовал, как и напарник Харрис, кандидат на пост вице-президента Тим Уолц. Оба претендента на высший пост призывают сторонников голосовать досрочно.
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в мире, сша, карин жан-пьер, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Карин Жан-Пьер, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Байден пока не решил, когда проголосует на выборах

Белый дом: Байден пока не решил, когда проголосует на выборах президента США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не решил, когда проголосует на выборах американского лидера, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Президент будет голосовать. Не хочу забегать вперед, мы пока не знаем, как только получим информацию, мы поделимся ею с вами. Но он точно ждет возможности отдать свой голос", - сказала Жан-Пьер журналистам.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются кандидат от демократов Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах. Этим правом планирует воспользоваться Трамп, старейший из живущих экс-президентов США Джимми Картер уже проголосовал, как и напарник Харрис, кандидат на пост вице-президента Тим Уолц. Оба претендента на высший пост призывают сторонников голосовать досрочно.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами
24 октября, 04:20
 
В миреСШАКарин Жан-ПьерКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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