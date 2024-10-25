https://ria.ru/20241025/bajden-1979942835.html

Байден пока не решил, когда проголосует на выборах

Байден пока не решил, когда проголосует на выборах - РИА Новости, 25.10.2024

Байден пока не решил, когда проголосует на выборах

Президент США Джо Байден пока не решил, когда проголосует на выборах американского лидера, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T01:57

2024-10-25T01:57

2024-10-25T01:57

в мире

сша

карин жан-пьер

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не решил, когда проголосует на выборах американского лидера, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Президент будет голосовать. Не хочу забегать вперед, мы пока не знаем, как только получим информацию, мы поделимся ею с вами. Но он точно ждет возможности отдать свой голос", - сказала Жан-Пьер журналистам. Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются кандидат от демократов Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах. Этим правом планирует воспользоваться Трамп, старейший из живущих экс-президентов США Джимми Картер уже проголосовал, как и напарник Харрис, кандидат на пост вице-президента Тим Уолц. Оба претендента на высший пост призывают сторонников голосовать досрочно.

https://ria.ru/20241024/tramp-1979706274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, карин жан-пьер, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024