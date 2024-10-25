https://ria.ru/20241025/aviaperevozki-1980071691.html
В Еврокомиссии изучили последствия санкций ЕС для европейской авиаотрасли
В Еврокомиссии изучили последствия санкций ЕС для европейской авиаотрасли - РИА Новости, 25.10.2024
В Еврокомиссии изучили последствия санкций ЕС для европейской авиаотрасли
В Еврокомиссии изучают ситуацию в связи с возможной несправедливой конкуренцией, возникшей из-за санкций ЕС в отношении запрета для российских авиакомпаний... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:12
2024-10-25T14:12
2024-10-25T14:12
китай
россия
персидский залив
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. В Еврокомиссии изучают ситуацию в связи с возможной несправедливой конкуренцией, возникшей из-за санкций ЕС в отношении запрета для российских авиакомпаний использовать европейское воздушное пространство, повлекшего аналогичный запрет со стороны России, который, в то же время, не затронул авиацию других стран, включая Китай и страны Персидского залива, продолжающую совершать более короткие и дешевые воздушные перевозки в ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Адальберт Янц. "Мы в курсе ситуации и обсуждаем ее… Действительно, в после введения санкций ЕС, Россия запретила европейским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство, что значительно удлиняет полеты на восточноазиатском направлении. При этом авиаперевозчики из других стран, в том числе из Китая, не сталкиваются с таким запретом. Учитывая, что между Китаем и ЕС нет соглашения в области авиаперевозок, правила таких перевозок определяются двусторонними соглашениями государств ЕС с Китаем. То есть, государства ЕС должны сами принимать решения о возможных мерах на двустороннем уровне в отношении перевозчиков из Китая, если действительно есть проблема недобросовестной конкуренции", - сказал Янц, отвечая на вопрос о жалобах европейских авиаперевозчиков, которые вынуждены отказываться от выполнения рейсов в Китай и по другим азиатским направлениям из-за того, что не могут конкурировать с компаниями Китая и других стран, которые используют воздушное пространство России. Российская авиаотрасль одной из первых попала под жесткие санкции Запада. В частности, еще весной 2022 года ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. ЕС в рамках своих антироссийских санкций запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.
https://ria.ru/20241018/aeroflot-1978735252.html
https://ria.ru/20241021/sokraschenie-1979051206.html
китай
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китай, россия, персидский залив, евросоюз, еврокомиссия
Китай, Россия, Персидский залив, Евросоюз, Еврокомиссия
В Еврокомиссии изучили последствия санкций ЕС для европейской авиаотрасли
Еврокомиссия: европейская авиаотрасль попала в сложную ситуацию из-за санкций ЕС
БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. В Еврокомиссии изучают ситуацию в связи с возможной несправедливой конкуренцией, возникшей из-за санкций ЕС в отношении запрета для российских авиакомпаний использовать европейское воздушное пространство, повлекшего аналогичный запрет со стороны России, который, в то же время, не затронул авиацию других стран, включая Китай и страны Персидского залива, продолжающую совершать более короткие и дешевые воздушные перевозки в ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Адальберт Янц.
"Мы в курсе ситуации и обсуждаем ее… Действительно, в после введения санкций ЕС, Россия запретила европейским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство, что значительно удлиняет полеты на восточноазиатском направлении. При этом авиаперевозчики из других стран, в том числе из Китая, не сталкиваются с таким запретом. Учитывая, что между Китаем и ЕС нет соглашения в области авиаперевозок, правила таких перевозок определяются двусторонними соглашениями государств ЕС с Китаем. То есть, государства ЕС должны сами принимать решения о возможных мерах на двустороннем уровне в отношении перевозчиков из Китая, если действительно есть проблема недобросовестной конкуренции", - сказал Янц, отвечая на вопрос о жалобах европейских авиаперевозчиков, которые вынуждены отказываться от выполнения рейсов в Китай и по другим азиатским направлениям из-за того, что не могут конкурировать с компаниями Китая и других стран, которые используют воздушное пространство России.
Российская авиаотрасль одной из первых попала под жесткие санкции Запада. В частности, еще весной 2022 года ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США
, Канада
и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
ЕС в рамках своих антироссийских санкций запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.