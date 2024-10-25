Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Auchan может быть близок к продаже Газпромбанку бизнеса в России - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/auchan--1980184962.html
СМИ: Auchan может быть близок к продаже Газпромбанку бизнеса в России
СМИ: Auchan может быть близок к продаже Газпромбанку бизнеса в России - РИА Новости, 25.10.2024
СМИ: Auchan может быть близок к продаже Газпромбанку бизнеса в России
Французский ритейлер Auchan может находиться на завершающем этапе переговоров с Газпромбанком о продаже своего бизнеса в России, утверждает газета Monde со... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T21:20
2024-10-25T21:20
россия
газпромбанк
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129333/19/1293331960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0f3eaba2a7ad6830cfc99b8657608a8.jpg
ПАРИЖ, 25 окт – РИА Новости. Французский ритейлер Auchan может находиться на завершающем этапе переговоров с Газпромбанком о продаже своего бизнеса в России, утверждает газета Monde со ссылкой на источники. Ранее газета Le Figaro со ссылкой на источники писала, что Auchan планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей, поскольку "более не может справляться с европейскими санкциями" против РФ. По словам источника издания, "Ашан" строго соблюдает санкции, введенные против России: он не делает инвестиций, что ставит компанию в очень невыгодное положение по сравнению с местными дистрибьюторами. Российское подразделение "Ашана" вновь назвало слухами информацию об уходе ритейлера с рынка РФ. В пресс-службе Auchan заявили РИА Новости, что не комментируют рыночные слухи. "По нашей информации, речь может идти о Газпромбанке", - пишет газета Monde, комментируя сообщения французского издания Lettre о том, что ритейлер нашел "местного покупателя" и вступил в "финальную стадию переговоров". Источник, близкий к Auchan, сообщил газете, что если ритейлер и уйдет из России, то это произойдет "не по политическим или репутационным причинам, а по экономическим соображениям". "Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.
https://ria.ru/20240912/znak-1972214885.html
https://ria.ru/20240725/evokom-1961918786.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129333/19/1293331960_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47189803199581de60db61ed24cfb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, газпромбанк, экономика
Россия, Газпромбанк, Экономика
СМИ: Auchan может быть близок к продаже Газпромбанку бизнеса в России

Monde: Auchan может быть близок к продаже Газпромбанку бизнеса в России

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВход в гипермаркет "Ашан"
Вход в гипермаркет Ашан - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Вход в гипермаркет "Ашан". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 25 окт – РИА Новости. Французский ритейлер Auchan может находиться на завершающем этапе переговоров с Газпромбанком о продаже своего бизнеса в России, утверждает газета Monde со ссылкой на источники.
Ранее газета Le Figaro со ссылкой на источники писала, что Auchan планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей, поскольку "более не может справляться с европейскими санкциями" против РФ. По словам источника издания, "Ашан" строго соблюдает санкции, введенные против России: он не делает инвестиций, что ставит компанию в очень невыгодное положение по сравнению с местными дистрибьюторами. Российское подразделение "Ашана" вновь назвало слухами информацию об уходе ритейлера с рынка РФ. В пресс-службе Auchan заявили РИА Новости, что не комментируют рыночные слухи.
Логотип компании LG Electronics в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Ушедший из России LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака
12 сентября, 08:52
"По нашей информации, речь может идти о Газпромбанке", - пишет газета Monde, комментируя сообщения французского издания Lettre о том, что ритейлер нашел "местного покупателя" и вступил в "финальную стадию переговоров".
Источник, близкий к Auchan, сообщил газете, что если ритейлер и уйдет из России, то это произойдет "не по политическим или репутационным причинам, а по экономическим соображениям".
"Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.
Скриншот интернет-страницы компании ЭвоКом - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Бренд Libresse сменил название в России
25 июля, 12:47
 
РоссияГазпромбанкЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала