СМИ: Auchan может быть близок к продаже Газпромбанку бизнеса в России
Monde: Auchan может быть близок к продаже Газпромбанку бизнеса в России
Вход в гипермаркет "Ашан". Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 окт – РИА Новости. Французский ритейлер Auchan может находиться на завершающем этапе переговоров с Газпромбанком о продаже своего бизнеса в России, утверждает газета Monde со ссылкой на источники.
Ранее газета Le Figaro со ссылкой на источники писала, что Auchan планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей, поскольку "более не может справляться с европейскими санкциями" против РФ. По словам источника издания, "Ашан" строго соблюдает санкции, введенные против России: он не делает инвестиций, что ставит компанию в очень невыгодное положение по сравнению с местными дистрибьюторами. Российское подразделение "Ашана" вновь назвало слухами информацию об уходе ритейлера с рынка РФ. В пресс-службе Auchan заявили РИА Новости, что не комментируют рыночные слухи.
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"По нашей информации, речь может идти о Газпромбанке", - пишет газета Monde, комментируя сообщения французского издания Lettre о том, что ритейлер нашел "местного покупателя" и вступил в "финальную стадию переговоров".
Источник, близкий к Auchan, сообщил газете, что если ритейлер и уйдет из России, то это произойдет "не по политическим или репутационным причинам, а по экономическим соображениям".
"Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.
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