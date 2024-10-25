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При украинских атаках на машины в Курской области пострадали два человека
При украинских атаках на машины в Курской области пострадали два человека - РИА Новости, 25.10.2024
При украинских атаках на машины в Курской области пострадали два человека
Мужчина и женщина ранены в результате атак украинских дронов по автомобилям в пятницу в Беловском районе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T21:07
2024-10-25T21:07
2024-10-25T21:22
специальная военная операция на украине
курская область
беловский район
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в результате атак украинских дронов по автомобилям в пятницу в Беловском районе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Сегодня в Беловском районе украинскими FPV-дронами было атаковано несколько автомобилей. Ранены два местных жителя. Женщине была оказана первая медицинская помощь, пострадавшая от госпитализации отказалась. Мужчину с множественными осколочными ранениями доставили в Обоянскую районную больницу, где ему оказывают всестороннюю помощь", - написал он.
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курская область, беловский район, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Беловский район, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
При украинских атаках на машины в Курской области пострадали два человека
Смирнов: при атаках ВСУ на машины в Курской области пострадали два человека