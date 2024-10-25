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В афганской провинции Бадгис прекращена работа телевидения

В афганской провинции Бадгис прекращена работа телевидения - РИА Новости, 25.10.2024

В афганской провинции Бадгис прекращена работа телевидения

В третьей по счету провинции Афганистана - Бадгисе прекращена работа телевидения в связи с запретом местных властей на показ живых существ в репортажах,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T06:19

2024-10-25T06:19

2024-10-25T06:19

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В третьей по счету провинции Афганистана - Бадгисе прекращена работа телевидения в связи с запретом местных властей на показ живых существ в репортажах, сообщила афганская правозащитная организация Центр афганской журналистики (Afghanistan Journalists Center - AFJC). По данным организации, ранее по тем же причинам телевидение прекратило вещание в провинциях Кандагар и Тахар. "В связи с тревожным событием в области свободы прессы телевизионные станции в северо-западной провинции Бадгис приостановили свою работу в соответствии с директивой местной администрации, запрещающей трансляцию изображений живых существ. Центр афганской журналистики выражает серьезную обеспокоенность в связи с этим решением и призывает представителей движения "Талибан"* пересмотреть эту регрессивную меру, которая еще больше ущемляет свободу СМИ", - говорится в заявлении AFJC. По данным правозащитников, 22 октября местный источник, пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности, сообщил AFJC, что департамент информации и культуры провинции Бадгис официально издал приказ, который был доведен до сведения представителей СМИ через группу в мессенджере WhatsApp, состоящую из журналистов и местных чиновников. В приказе, в частности, говорится: "В соответствии с указаниями губернатора и законом о добродетели и пороке мы просим уважаемые средства массовой информации и сотрудников правительственных учреждений воздерживаться от использования изображений живых существ в своих новостях и публикациях. Вместо этого разрешено использовать изображения неодушевленных предметов, таких как здания и сцены, имеющие отношение к новостям". В соответствии с этим распоряжением местное отделение контролируемого правительством национального телевидения Афганистана, а также частная телекомпания Oboor Television прекратили свое вещание. Другие местные СМИ, включая радиостанции и журналистов-фрилансеров, работающих онлайн, также решили последовать этому распоряжению и временно прекратили работу. Помимо этого, AFJC был проинформирован о том, что фотосъемка и видеоинтервью местных чиновников также отныне запрещены. "Бадгис стал третьей провинцией после Кандагара и Тахара, которая официально ввела запрет на публикацию изображений живых существ и видеоинтервью. Журналисты из таких провинций, как Гельменд, Логар, Майдан-Вардак и Дайкунди, сообщают о признаках вступления в силу аналогичных ограничений", - говорится в заявлении организации. Семнадцатая статья недавно принятого закона о добродетели и пороке, которую в августе 2024 года одобрил верховный лидер движения "Талибан"* мулла Хибатулла Ахундзада, предписывает не допускать публикаций изображений живых существ. AFJC выражает серьезную обеспокоенность по поводу введения этого запрета в Бадгисе, считая его регрессивной мерой, которая серьезно ограничивает деятельность средств массовой информации и уже привела к закрытию телевизионных станций в провинции. "Мы настоятельно призываем власти пересмотреть запрет на публикацию изображений живых существ. Мы требуем отмены этой директивы и других ограничений для СМИ, введенных за последние три года. Крайне важно, чтобы средства массовой информации работали свободно, и чтобы журналисты могли выполнять свою работу без страха в соответствии с международными стандартами свободы прессы", - отмечается в заявлении правозащитников.* движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230730/afganistan-1887203240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, кандагар, тахар, талибан, оон, whatsapp inc.