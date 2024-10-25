https://ria.ru/20241025/afganistan-1979956377.html

В Афганистане призвали прекратить принудительную депортацию беженцев

В Афганистане призвали прекратить принудительную депортацию беженцев - РИА Новости, 25.10.2024

В Афганистане призвали прекратить принудительную депортацию беженцев

Принудительная депортация афганских беженцев из других государств должна быть прекращена, заявил в четверг на пресс-конференции в Кабуле заместитель... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T05:49

2024-10-25T05:49

2024-10-25T05:49

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афганистан

кабул (город)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Принудительная депортация афганских беженцев из других государств должна быть прекращена, заявил в четверг на пресс-конференции в Кабуле заместитель премьер-министра по политическим вопросам Афганистана Абдул Кабир, сообщает телеканал Tolo. "Мы обращаемся с просьбой к соседним странам и всем другим государствам мира, где афганцы имеют право на проживание, не принуждать беженцев к возвращению, не депортировать их насильственно и позволить им добровольно вернуться в Афганистан", - цитирует слова Кабира телеканал. Заместитель главы кабмина призвал все принимающие страны относиться к афганским беженцам с должным уважением. Говоря о прогрессе, произошедшем в политической и экономической сферах жизни страны, Кабир посоветовал афганским бизнесменам, оказавшимся за рубежом, инвестировать в свою родину и создавать больше рабочих мест для соотечественников. "Мы просим афганцев, которые являются бизнесменами и имеют капитал, приезжать в Афганистан, заниматься бизнесом и торговлей здесь. Вы получаете прибыль за границей, но делайте то же самое в Афганистане с намерением создать рабочие места для бедных афганцев", - сказал он. Выступивший на пресс-конференции глава министерства по делам беженцев и репатриации Халиль Рахман Хаккани отметил, что после восстановления Исламского эмирата миллионы сограждан уже вернулись на родину, где сегодня стало безопасно. Говоря о политике ряда государств в отношении афганских беженцев, Хаккани заявил: "Они пытаются заработать деньги на торговле людьми и сегодня, поскольку враг потерпел тут поражение, желают привнести в Афганистан разобщенность, нестабильность". "Они (враги - ред.) плетут против нас заговоры, используя разные предлоги и этническую принадлежность наших граждан", - добавил глава министерства. По мнению замминистра по делам беженцев и репатриации Абдула Рахмана Рашида, "нездоровые, незаконные и неисламские решения и действия некоторых принимающих стран привели к тому, что тысячи афганских семей столкнулись с проблемами".

https://ria.ru/20240628/vizy-1956153007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, кабул (город)