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Выходка Зеленского в Раде вызвала серьезные вопросы в Германии - РИА Новости, 24.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:58 24.10.2024 (обновлено: 17:04 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/zelenskiy-1979817982.html
Выходка Зеленского в Раде вызвала серьезные вопросы в Германии
Выходка Зеленского в Раде вызвала серьезные вопросы в Германии - РИА Новости, 24.10.2024
Выходка Зеленского в Раде вызвала серьезные вопросы в Германии
Предложенный Владимиром Зеленским в Раде "план победы" Украины вызывает вопросы, заметил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:58
2024-10-24T17:04
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владимир зеленский
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Предложенный Владимиром Зеленским в Раде "план победы" Украины вызывает вопросы, заметил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Серьезные вопросы: видит ли хоть кто-нибудь какие-либо признаки того, что план победы Украины получил какую-то значимую поддержку от западных партнеров или вот-вот будет реализован?" — поинтересовался он.Журналист задался вопросом, вызвал ли хоть один пункт из предложения Зеленского какой-нибудь серьезный отклик.Репке также поставил под сомнение, что позиция Киева предполагает возвращение Украине потерянных территорий.Зеленский 16 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот план набором бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.Как писал журнал The Economist, американская администрация считает, что представленный Зеленским документ обречен на провал из-за пунктов, которые могут привести к эскалации конфликта, но не высказывает ему претензий прямо.
https://ria.ru/20241023/zelenskiy-1979672476.html
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979667750.html
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в мире, германия, украина, россия, нато, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, НАТО, Владимир Зеленский, Киев
Выходка Зеленского в Раде вызвала серьезные вопросы в Германии

Немецкий журналист Репке: план Зеленского вызывает серьезные вопросы

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Предложенный Владимиром Зеленским в Раде "план победы" Украины вызывает вопросы, заметил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
"Серьезные вопросы: видит ли хоть кто-нибудь какие-либо признаки того, что план победы Украины получил какую-то значимую поддержку от западных партнеров или вот-вот будет реализован?" — поинтересовался он.
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Журналист задался вопросом, вызвал ли хоть один пункт из предложения Зеленского какой-нибудь серьезный отклик.
Репке также поставил под сомнение, что позиция Киева предполагает возвращение Украине потерянных территорий.
Зеленский 16 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот план набором бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Как писал журнал The Economist, американская администрация считает, что представленный Зеленским документ обречен на провал из-за пунктов, которые могут привести к эскалации конфликта, но не высказывает ему претензий прямо.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияНАТОВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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