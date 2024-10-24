Роспотребнадзор нашел нарушения в работе фабрики "Сокол", где делали зефир
Работу фабрики "Сокол", где делали зефир "Жизель", приостановили из-за нарушений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Деятельность кондитерской фабрики "Сокол", где производился зефир без сахара, приостановлена из-за найденных в ходе проверки нарушений, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее ряд Telegram-каналов писали, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл", позже стала распространяться такая же информация в отношении зефира "Жизель" из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". И хотя во "ВкусВилле" заявили, что информация не соответствует действительности, и в X5 Group не обнаружили ни одной жалобы на зефир на каналах обратной связи с покупателями "Пятерочки", обе компании приостановили продажи зефира на мальтите и проводят дополнительные проверки.
Роскачество проверит зефир популярных марок
16 октября, 15:09
"Управлением Роспотребнадзора по Московской области проводится проверка в отношении производителя ООО "Кондитерская фабрика "Сокол" (ООО "КФС"), где производился зефир "Классический" без сахара из сети супермаркетов "ВкусВилл" и зефир "Жизель". Торговые сети "ВкусВилл", ООО "Лента", X5RG, реализовывавшие зефир производства ООО "КФС", сообщили о приостановке реализации продукции",- говорится в сообщении.
Во время проверки специалистами Роспотребнадзора был произведен отбор проб готовой продукции и сырья, горячей и холодной воды, а также смывов для лабораторных исследований выпускаемой продукции, в том числе на микробиологические показатели, уточнили в пресс-службе.
При осмотре выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил, в том числе неудовлетворительное содержание производственных помещений, технологического оборудования, нарушение условий хранения, не в полной мере контролируется закладка сырья, отметили в ведомстве. В ходе проверки также установлено отсутствие подтверждения сроков годности на продукцию, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
"В настоящее время деятельность ООО "КФС" приостановлена на основании протокола о временном запрете деятельности по статье 6.4 КоАП РФ, документы переданы в суд для административного приостановления деятельности. По предписанию управления Роспотребнадзора по Московской области предприятием прекращено действие деклараций о соответствии на данную продукцию", - пояснили в пресс-службе.
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024 году
17 июня, 14:56