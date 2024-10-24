https://ria.ru/20241024/zefir-1979853314.html

Роспотребнадзор нашел нарушения в работе фабрики "Сокол", где делали зефир

Роспотребнадзор нашел нарушения в работе фабрики "Сокол", где делали зефир - РИА Новости, 24.10.2024

Роспотребнадзор нашел нарушения в работе фабрики "Сокол", где делали зефир

Деятельность кондитерской фабрики "Сокол", где производился зефир без сахара, приостановлена из-за найденных в ходе проверки нарушений, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T17:03

2024-10-24T17:03

2024-10-24T17:29

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

московская область (подмосковье)

вкусвилл

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Деятельность кондитерской фабрики "Сокол", где производился зефир без сахара, приостановлена из-за найденных в ходе проверки нарушений, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее ряд Telegram-каналов писали, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл", позже стала распространяться такая же информация в отношении зефира "Жизель" из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". И хотя во "ВкусВилле" заявили, что информация не соответствует действительности, и в X5 Group не обнаружили ни одной жалобы на зефир на каналах обратной связи с покупателями "Пятерочки", обе компании приостановили продажи зефира на мальтите и проводят дополнительные проверки."Управлением Роспотребнадзора по Московской области проводится проверка в отношении производителя ООО "Кондитерская фабрика "Сокол" (ООО "КФС"), где производился зефир "Классический" без сахара из сети супермаркетов "ВкусВилл" и зефир "Жизель". Торговые сети "ВкусВилл", ООО "Лента", X5RG, реализовывавшие зефир производства ООО "КФС", сообщили о приостановке реализации продукции",- говорится в сообщении.Во время проверки специалистами Роспотребнадзора был произведен отбор проб готовой продукции и сырья, горячей и холодной воды, а также смывов для лабораторных исследований выпускаемой продукции, в том числе на микробиологические показатели, уточнили в пресс-службе.При осмотре выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил, в том числе неудовлетворительное содержание производственных помещений, технологического оборудования, нарушение условий хранения, не в полной мере контролируется закладка сырья, отметили в ведомстве. В ходе проверки также установлено отсутствие подтверждения сроков годности на продукцию, подчеркнули в Роспотребнадзоре."В настоящее время деятельность ООО "КФС" приостановлена на основании протокола о временном запрете деятельности по статье 6.4 КоАП РФ, документы переданы в суд для административного приостановления деятельности. По предписанию управления Роспотребнадзора по Московской области предприятием прекращено действие деклараций о соответствии на данную продукцию", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241016/zefir-1978346746.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, московская область (подмосковье), вкусвилл