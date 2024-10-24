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Роспотребнадзор нашел нарушения в работе фабрики "Сокол", где делали зефир - РИА Новости, 24.10.2024
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17:03 24.10.2024 (обновлено: 17:29 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/zefir-1979853314.html
Роспотребнадзор нашел нарушения в работе фабрики "Сокол", где делали зефир
Роспотребнадзор нашел нарушения в работе фабрики "Сокол", где делали зефир - РИА Новости, 24.10.2024
Роспотребнадзор нашел нарушения в работе фабрики "Сокол", где делали зефир
Деятельность кондитерской фабрики "Сокол", где производился зефир без сахара, приостановлена из-за найденных в ходе проверки нарушений, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T17:03
2024-10-24T17:29
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
московская область (подмосковье)
вкусвилл
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Деятельность кондитерской фабрики "Сокол", где производился зефир без сахара, приостановлена из-за найденных в ходе проверки нарушений, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее ряд Telegram-каналов писали, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл", позже стала распространяться такая же информация в отношении зефира "Жизель" из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". И хотя во "ВкусВилле" заявили, что информация не соответствует действительности, и в X5 Group не обнаружили ни одной жалобы на зефир на каналах обратной связи с покупателями "Пятерочки", обе компании приостановили продажи зефира на мальтите и проводят дополнительные проверки."Управлением Роспотребнадзора по Московской области проводится проверка в отношении производителя ООО "Кондитерская фабрика "Сокол" (ООО "КФС"), где производился зефир "Классический" без сахара из сети супермаркетов "ВкусВилл" и зефир "Жизель". Торговые сети "ВкусВилл", ООО "Лента", X5RG, реализовывавшие зефир производства ООО "КФС", сообщили о приостановке реализации продукции",- говорится в сообщении.Во время проверки специалистами Роспотребнадзора был произведен отбор проб готовой продукции и сырья, горячей и холодной воды, а также смывов для лабораторных исследований выпускаемой продукции, в том числе на микробиологические показатели, уточнили в пресс-службе.При осмотре выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил, в том числе неудовлетворительное содержание производственных помещений, технологического оборудования, нарушение условий хранения, не в полной мере контролируется закладка сырья, отметили в ведомстве. В ходе проверки также установлено отсутствие подтверждения сроков годности на продукцию, подчеркнули в Роспотребнадзоре."В настоящее время деятельность ООО "КФС" приостановлена на основании протокола о временном запрете деятельности по статье 6.4 КоАП РФ, документы переданы в суд для административного приостановления деятельности. По предписанию управления Роспотребнадзора по Московской области предприятием прекращено действие деклараций о соответствии на данную продукцию", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241016/zefir-1978346746.html
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, московская область (подмосковье), вкусвилл
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Московская область (Подмосковье), ВкусВилл
Роспотребнадзор нашел нарушения в работе фабрики "Сокол", где делали зефир

Работу фабрики "Сокол", где делали зефир "Жизель", приостановили из-за нарушений

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство зефира
Производство зефира - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Деятельность кондитерской фабрики "Сокол", где производился зефир без сахара, приостановлена из-за найденных в ходе проверки нарушений, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее ряд Telegram-каналов писали, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл", позже стала распространяться такая же информация в отношении зефира "Жизель" из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". И хотя во "ВкусВилле" заявили, что информация не соответствует действительности, и в X5 Group не обнаружили ни одной жалобы на зефир на каналах обратной связи с покупателями "Пятерочки", обе компании приостановили продажи зефира на мальтите и проводят дополнительные проверки.
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"Управлением Роспотребнадзора по Московской области проводится проверка в отношении производителя ООО "Кондитерская фабрика "Сокол" (ООО "КФС"), где производился зефир "Классический" без сахара из сети супермаркетов "ВкусВилл" и зефир "Жизель". Торговые сети "ВкусВилл", ООО "Лента", X5RG, реализовывавшие зефир производства ООО "КФС", сообщили о приостановке реализации продукции",- говорится в сообщении.
Во время проверки специалистами Роспотребнадзора был произведен отбор проб готовой продукции и сырья, горячей и холодной воды, а также смывов для лабораторных исследований выпускаемой продукции, в том числе на микробиологические показатели, уточнили в пресс-службе.
При осмотре выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил, в том числе неудовлетворительное содержание производственных помещений, технологического оборудования, нарушение условий хранения, не в полной мере контролируется закладка сырья, отметили в ведомстве. В ходе проверки также установлено отсутствие подтверждения сроков годности на продукцию, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
"В настоящее время деятельность ООО "КФС" приостановлена на основании протокола о временном запрете деятельности по статье 6.4 КоАП РФ, документы переданы в суд для административного приостановления деятельности. По предписанию управления Роспотребнадзора по Московской области предприятием прекращено действие деклараций о соответствии на данную продукцию", - пояснили в пресс-службе.
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ПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияМосковская область (Подмосковье)ВкусВилл
 
 
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