https://ria.ru/20241024/zapad-1979716706.html

Запад вздохнул облегченно: у Москвы не получилось главное

Запад вздохнул облегченно: у Москвы не получилось главное - РИА Новости, 24.10.2024

Запад вздохнул облегченно: у Москвы не получилось главное

Самый жуткий кошмар Запада, связанный с саммитом БРИКС, не сбылся: а таковым было возможное объявление по итогам мероприятия о создании альтернативной... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T08:00

2024-10-24T08:00

2024-10-24T08:19

казань

брикс

саммит брикс

новый банк развития

всемирный банк

нью-гэмпшир

москва

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979668288_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_8a968bed8f76e593e2782e70b1fc2d80.jpg

Самый жуткий кошмар Запада, связанный с саммитом БРИКС, не сбылся: а таковым было возможное объявление по итогам мероприятия о создании альтернативной финансовой системы. В реальности же дело ограничилось активным обсуждением данной темы в Казани и достаточно обтекаемыми формулировками в итоговой декларации саммита.Впрочем, особой радости среди западных комментаторов и экспертов не видно — и неспроста. Потому что и дискуссия на саммите, и Казанская декларация при всей аккуратности высказываний недвусмысленно свидетельствуют, что процесс в данном направлении не просто идет — он набрал уже такую скорость и масштаб, что остановить его невозможно. В декларации упомянуто множество программ, платформ и структур, как только разрабатываемых, так и уже действующих в рамках объединения — от Нового банка развития до трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear, пункт о которой привлек особое внимание специалистов.Однако разочарованных (от сторонников) и насмешливых (от оппонентов) голосов все равно хватает: "Мы-то думали, что Казань станет новым Бреттон-Вудсом и похоронит владычество доллара, а кончилось все очередной говорильней".Сравнение с Бреттон-Вудсом очень хорошее, и о нем стоит поговорить подробнее, потому что теперь, по прошествии 80 лет, становится очевидно, что причины неизбежного будущего краха долларовой системы были заложены в июле 1944 года в местечке Бреттон-Вудс, штат Нью-Гэмпшир. Там прошла валютно-финансовая конференция по созданию основы для международного экономического сотрудничества и по послевоенному восстановлению лежащей в руинах мировой экономики. По итогам двадцатидневного мероприятия родился доллар как мировая резервная валюта, а также были созданы базовые институты системы, в которой мы живем по сей день, — Международный валютный фонд и Всемирный банк.В Бреттон-Вудской конференции участвовали 730 делегатов из 44 стран антигитлеровской коалиции, и по ее итогам они отдали Соединенным Штатам финансовые ключи от мира. Сейчас подобное решение выглядит просто абсурдным. Как такая несправедливость, несущая в себе огромные риски, вообще могла произойти? Ответ очень прост: иного варианта просто не было. Мир нуждался в срочном восстановлении — непострадавшая от войны Америка была готова предоставить инструменты для этого. Единственный, кто тогда теоретически мог бы бросить вызов Штатам и потребовать создания более сбалансированной и справедливой мировой финансовой системы, был СССР, также участвовавший в конференции. Но стоявшие перед ним социально-экономические проблемы и необходимость преодоления разрухи были самыми острыми — и Советский Союз поддержал принятые решения.Ныне мы имеем возможность наблюдать, во что выродилась та система — с дикими злоупотреблениями, с безумным долгом, с совершенно безответственной политикой и с откровенно пугающими перспективами, потому что, похоже, Вашингтон готов пойти на все ради сохранения статус-кво.И вот на таком фоне неторопливый, но неуклонный, с долгими обсуждениями, периодическими сбоями и постепенным нащупыванием оптимальных решений процесс создания новой финансово-экономической системы под зонтиком БРИКС выглядит куда привлекательнее и перспективнее. Потому что это поиск компромиссов между равноправными партнерами. Потому что это выстраивание по-настоящему справедливой системы, без перекосов в пользу кого-то одного. Потому что это реальное согласование интересов с учетом крайней сложности и принципиальной инновационности происходящего — в силу развития цифровых технологий, которые можно и необходимо использовать при создании новой системы.Двадцать дней в Бреттон-Вудсе обеспечили 80 лет глобального доминирования доллара, по итогам которых Штаты превратились в одержимого манией величия и опасного для планеты маньяка.БРИКС извлекла урок из прошлого, да и обстоятельства теперь качественно иные — ни одна из стран не имеет возможности использовать трудности других, чтобы навязывать им свою волю. Как следствие, процесс идет намного медленнее, чем в 1944 году, но это и к лучшему — результат обещает быть куда честнее и надежнее.

https://ria.ru/20241024/briks-1979706689.html

https://ria.ru/20241023/briks-1979677170.html

https://ria.ru/20241023/putin-1979673359.html

казань

нью-гэмпшир

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

казань, брикс, саммит брикс, новый банк развития, всемирный банк, нью-гэмпшир, москва, аналитика