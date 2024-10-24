https://ria.ru/20241024/zapad-1979716706.html
Запад вздохнул облегченно: у Москвы не получилось главное
Запад вздохнул облегченно: у Москвы не получилось главное - РИА Новости, 24.10.2024
Запад вздохнул облегченно: у Москвы не получилось главное
Самый жуткий кошмар Запада, связанный с саммитом БРИКС, не сбылся: а таковым было возможное объявление по итогам мероприятия о создании альтернативной... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T08:00
2024-10-24T08:00
2024-10-24T08:19
казань
брикс
саммит брикс
новый банк развития
всемирный банк
нью-гэмпшир
москва
аналитика
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Самый жуткий кошмар Запада, связанный с саммитом БРИКС, не сбылся: а таковым было возможное объявление по итогам мероприятия о создании альтернативной финансовой системы. В реальности же дело ограничилось активным обсуждением данной темы в Казани и достаточно обтекаемыми формулировками в итоговой декларации саммита.Впрочем, особой радости среди западных комментаторов и экспертов не видно — и неспроста. Потому что и дискуссия на саммите, и Казанская декларация при всей аккуратности высказываний недвусмысленно свидетельствуют, что процесс в данном направлении не просто идет — он набрал уже такую скорость и масштаб, что остановить его невозможно. В декларации упомянуто множество программ, платформ и структур, как только разрабатываемых, так и уже действующих в рамках объединения — от Нового банка развития до трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear, пункт о которой привлек особое внимание специалистов.Однако разочарованных (от сторонников) и насмешливых (от оппонентов) голосов все равно хватает: "Мы-то думали, что Казань станет новым Бреттон-Вудсом и похоронит владычество доллара, а кончилось все очередной говорильней".Сравнение с Бреттон-Вудсом очень хорошее, и о нем стоит поговорить подробнее, потому что теперь, по прошествии 80 лет, становится очевидно, что причины неизбежного будущего краха долларовой системы были заложены в июле 1944 года в местечке Бреттон-Вудс, штат Нью-Гэмпшир. Там прошла валютно-финансовая конференция по созданию основы для международного экономического сотрудничества и по послевоенному восстановлению лежащей в руинах мировой экономики. По итогам двадцатидневного мероприятия родился доллар как мировая резервная валюта, а также были созданы базовые институты системы, в которой мы живем по сей день, — Международный валютный фонд и Всемирный банк.В Бреттон-Вудской конференции участвовали 730 делегатов из 44 стран антигитлеровской коалиции, и по ее итогам они отдали Соединенным Штатам финансовые ключи от мира. Сейчас подобное решение выглядит просто абсурдным. Как такая несправедливость, несущая в себе огромные риски, вообще могла произойти? Ответ очень прост: иного варианта просто не было. Мир нуждался в срочном восстановлении — непострадавшая от войны Америка была готова предоставить инструменты для этого. Единственный, кто тогда теоретически мог бы бросить вызов Штатам и потребовать создания более сбалансированной и справедливой мировой финансовой системы, был СССР, также участвовавший в конференции. Но стоявшие перед ним социально-экономические проблемы и необходимость преодоления разрухи были самыми острыми — и Советский Союз поддержал принятые решения.Ныне мы имеем возможность наблюдать, во что выродилась та система — с дикими злоупотреблениями, с безумным долгом, с совершенно безответственной политикой и с откровенно пугающими перспективами, потому что, похоже, Вашингтон готов пойти на все ради сохранения статус-кво.И вот на таком фоне неторопливый, но неуклонный, с долгими обсуждениями, периодическими сбоями и постепенным нащупыванием оптимальных решений процесс создания новой финансово-экономической системы под зонтиком БРИКС выглядит куда привлекательнее и перспективнее. Потому что это поиск компромиссов между равноправными партнерами. Потому что это выстраивание по-настоящему справедливой системы, без перекосов в пользу кого-то одного. Потому что это реальное согласование интересов с учетом крайней сложности и принципиальной инновационности происходящего — в силу развития цифровых технологий, которые можно и необходимо использовать при создании новой системы.Двадцать дней в Бреттон-Вудсе обеспечили 80 лет глобального доминирования доллара, по итогам которых Штаты превратились в одержимого манией величия и опасного для планеты маньяка.БРИКС извлекла урок из прошлого, да и обстоятельства теперь качественно иные — ни одна из стран не имеет возможности использовать трудности других, чтобы навязывать им свою волю. Как следствие, процесс идет намного медленнее, чем в 1944 году, но это и к лучшему — результат обещает быть куда честнее и надежнее.
https://ria.ru/20241024/briks-1979706689.html
https://ria.ru/20241023/briks-1979677170.html
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Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
казань, брикс, саммит брикс, новый банк развития, всемирный банк, нью-гэмпшир, москва, аналитика
Казань, БРИКС, Саммит БРИКС, Новый банк развития, Всемирный банк, Нью-Гэмпшир, Москва, Аналитика
Самый жуткий кошмар Запада, связанный с саммитом БРИКС, не сбылся: а таковым было возможное объявление по итогам мероприятия о создании альтернативной финансовой системы. В реальности же дело ограничилось активным обсуждением данной темы в Казани и достаточно обтекаемыми формулировками в итоговой декларации саммита.
Впрочем, особой радости среди западных комментаторов и экспертов не видно — и неспроста. Потому что и дискуссия на саммите, и Казанская декларация при всей аккуратности высказываний недвусмысленно свидетельствуют, что процесс в данном направлении не просто идет — он набрал уже такую скорость и масштаб, что остановить его невозможно. В декларации упомянуто множество программ, платформ и структур, как только разрабатываемых, так и уже действующих в рамках объединения — от Нового банка развития
до трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear, пункт о которой привлек особое внимание специалистов.
Однако разочарованных (от сторонников) и насмешливых (от оппонентов) голосов все равно хватает: "Мы-то думали, что Казань станет новым Бреттон-Вудсом и похоронит владычество доллара, а кончилось все очередной говорильней".
Сравнение с Бреттон-Вудсом очень хорошее, и о нем стоит поговорить подробнее, потому что теперь, по прошествии 80 лет, становится очевидно, что причины неизбежного будущего краха долларовой системы были заложены в июле 1944 года в местечке Бреттон-Вудс, штат Нью-Гэмпшир
. Там прошла валютно-финансовая конференция по созданию основы для международного экономического сотрудничества и по послевоенному восстановлению лежащей в руинах мировой экономики. По итогам двадцатидневного мероприятия родился доллар как мировая резервная валюта, а также были созданы базовые институты системы, в которой мы живем по сей день, — Международный валютный фонд и Всемирный банк
.
В Бреттон-Вудской конференции участвовали 730 делегатов из 44 стран антигитлеровской коалиции, и по ее итогам они отдали Соединенным Штатам финансовые ключи от мира. Сейчас подобное решение выглядит просто абсурдным. Как такая несправедливость, несущая в себе огромные риски, вообще могла произойти? Ответ очень прост: иного варианта просто не было. Мир нуждался в срочном восстановлении — непострадавшая от войны Америка
была готова предоставить инструменты для этого. Единственный, кто тогда теоретически мог бы бросить вызов Штатам и потребовать создания более сбалансированной и справедливой мировой финансовой системы, был СССР
, также участвовавший в конференции. Но стоявшие перед ним социально-экономические проблемы и необходимость преодоления разрухи были самыми острыми — и Советский Союз поддержал принятые решения.
Ныне мы имеем возможность наблюдать, во что выродилась та система — с дикими злоупотреблениями, с безумным долгом, с совершенно безответственной политикой и с откровенно пугающими перспективами, потому что, похоже, Вашингтон
готов пойти на все ради сохранения статус-кво.
И вот на таком фоне неторопливый, но неуклонный, с долгими обсуждениями, периодическими сбоями и постепенным нащупыванием оптимальных решений процесс создания новой финансово-экономической системы под зонтиком БРИКС выглядит куда привлекательнее и перспективнее. Потому что это поиск компромиссов между равноправными партнерами. Потому что это выстраивание по-настоящему справедливой системы, без перекосов в пользу кого-то одного. Потому что это реальное согласование интересов с учетом крайней сложности и принципиальной инновационности происходящего — в силу развития цифровых технологий, которые можно и необходимо использовать при создании новой системы.
Двадцать дней в Бреттон-Вудсе обеспечили 80 лет глобального доминирования доллара, по итогам которых Штаты превратились в одержимого манией величия и опасного для планеты маньяка.
БРИКС извлекла урок из прошлого, да и обстоятельства теперь качественно иные — ни одна из стран не имеет возможности использовать трудности других, чтобы навязывать им свою волю. Как следствие, процесс идет намного медленнее, чем в 1944 году, но это и к лучшему — результат обещает быть куда честнее и надежнее.