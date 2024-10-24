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Зампред комитета по транспорту в Петербурге задержан за взятку - РИА Новости, 24.10.2024
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15:02 24.10.2024 (обновлено: 15:37 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/zampred-1979818986.html
Зампред комитета по транспорту в Петербурге задержан за взятку
Зампред комитета по транспорту в Петербурге задержан за взятку - РИА Новости, 24.10.2024
Зампред комитета по транспорту в Петербурге задержан за взятку
Заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Ренат Ягудин задержан по подозрению в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:02
2024-10-24T15:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Ренат Ягудин задержан по подозрению в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "Первым управлением по расследованию особо важных дел главного следственного управления СКР по городу Санкт-Петербургу на основании материалов УФСБ России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя Комитета по транспорту города Санкт-Петербурга Ягудина Р.А. по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По версии следствия, не позднее сентября Ягудин договорился со своим знакомым о получении через него взятки в размере 2,5 миллионов рублей от представителя коммерческой организации за содействие в заключении государственного контракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры. Как сообщает главк, 23 октября Ягудин в своем автомобиле получил через посредника взятку в размере 2,5 миллиона рублей в рамках проведения оперативно-разыскного мероприятия. "Увидев приближающихся к нему сотрудников регионального управления ФСБ России, Ягудин Р.А. выбросил полученные им деньги на проезжую часть и попытался скрыться на указанном автомобиле, однако впоследствии был задержан", - рассказали в пресс-службе. Добавляется, что следователями проведен обыск по месту проживания чиновника, в ходе которого изъяты денежные средства в сумме около 30 миллионов в рублях и иностранной валюте, а также дорогостоящие ювелирные украшения. Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20240902/mumindzhanov-1969999504.html
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Задержание за взятку зампреда комитета по транспорту Петербурга Рената Ягудина
Зампред комитета по транспорту Петербурга Ренат Ягудин задержан за взятку в 2,5 млн рублей, сообщают в городском главке СК. По версии следствия, не позднее сентября Ягудин договорился со своим знакомым о получении через него взятки от представителя коммерческой организации за содействие в заключении госконтракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры. Следователями проведен обыск по месту проживания чиновника, изъяты денежные средства в сумме около 30 млн в рублях и иностранной валюте, а также дорогостоящие ювелирные украшения.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Зампред комитета по транспорту в Петербурге задержан за взятку

Зампред комитета по транспорту Петербурга Ягудин подозревается во взяточничестве

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Ренат Ягудин задержан по подозрению в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
"Первым управлением по расследованию особо важных дел главного следственного управления СКР по городу Санкт-Петербургу на основании материалов УФСБ России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя Комитета по транспорту города Санкт-Петербурга Ягудина Р.А. по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, не позднее сентября Ягудин договорился со своим знакомым о получении через него взятки в размере 2,5 миллионов рублей от представителя коммерческой организации за содействие в заключении государственного контракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры.
Как сообщает главк, 23 октября Ягудин в своем автомобиле получил через посредника взятку в размере 2,5 миллиона рублей в рамках проведения оперативно-разыскного мероприятия. "Увидев приближающихся к нему сотрудников регионального управления ФСБ России, Ягудин Р.А. выбросил полученные им деньги на проезжую часть и попытался скрыться на указанном автомобиле, однако впоследствии был задержан", - рассказали в пресс-службе.
Добавляется, что следователями проведен обыск по месту проживания чиновника, в ходе которого изъяты денежные средства в сумме около 30 миллионов в рублях и иностранной валюте, а также дорогостоящие ювелирные украшения.
Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения.
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