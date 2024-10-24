https://ria.ru/20241024/zaderzhanie-1979870082.html

Главу Зернограда Ростовской области задержали

Главу Зернограда Ростовской области задержали - РИА Новости, 24.10.2024

Главу Зернограда Ростовской области задержали

Силовики задержали главу Зернограда Ростовской области Ирину Полищук по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:00

2024-10-24T18:00

2024-10-24T18:00

происшествия

ростовская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979867741_0:97:624:448_1920x0_80_0_0_17549fa1039945607fa9a5f31a0a8fcd.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали главу Зернограда Ростовской области Ирину Полищук по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Полищук задержана. Ее подозревают по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что, по версии следствия, Полищук приняла работы по ремонту дорог "по существенно завышенной стоимости". Собеседник добавил, что задержание проводили сотрудники областного УФСБ.

https://ria.ru/20240928/mer_sochi-1975197492.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, россия