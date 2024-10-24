https://ria.ru/20241024/zaderzhanie-1979870082.html
Главу Зернограда Ростовской области задержали
Главу Зернограда Ростовской области задержали - РИА Новости, 24.10.2024
Главу Зернограда Ростовской области задержали
Силовики задержали главу Зернограда Ростовской области Ирину Полищук по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:00
2024-10-24T18:00
2024-10-24T18:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали главу Зернограда Ростовской области Ирину Полищук по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Полищук задержана. Ее подозревают по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что, по версии следствия, Полищук приняла работы по ремонту дорог "по существенно завышенной стоимости". Собеседник добавил, что задержание проводили сотрудники областного УФСБ.
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
Главу Зернограда Ростовской области задержали
Главу Зернограда Ростовской области Полищук заподозрили в превышении полномочий
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали главу Зернограда Ростовской области Ирину Полищук по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Полищук задержана. Ее подозревают по части 3 статьи 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий)", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, по версии следствия, Полищук приняла работы по ремонту дорог "по существенно завышенной стоимости".
Собеседник добавил, что задержание проводили сотрудники областного УФСБ.