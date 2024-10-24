https://ria.ru/20241024/yemen-1979692194.html

Авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту на западе Йемена

Авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту на западе Йемена - РИА Новости, 24.10.2024

Авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту на западе Йемена

Авиация США и Великобритании в среду поздно вечером нанесла два авиаудара по международному аэропорту в городе Ходейда на западе Йемена, который контролирует... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T00:00

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КАИР, 24 окт - РИА Новости. Авиация США и Великобритании в среду поздно вечером нанесла два авиаудара по международному аэропорту в городе Ходейда на западе Йемена, который контролирует правящее на севере страны шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), сообщил РИА Новости йеменский военный источник."Истребители США и Великобритании возобновили в среду бомбардировку Ходейды, нанеся два авиаудара по международному аэропорту Ходейды, где также находится взлетно-посадочная полоса для военных самолётов", - сказал источник.Он указал, что "удары были нанесены после интенсивных полетов в воздушном пространстве провинции Ходейда".Бомбардировка произошла после того, как в прошлую пятницу американские и британские истребители совершили два налета на объекты "Ансар Алла" в прибрежном районе в месте Рас-Исса в округе Ас-Салиф в 70 километрах к северо-западу от провинции Ходейда.С начала года США и Великобритания стали наносить удары по Йемену, стремясь лишить хуситов военного арсенала и заставить их прекратить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, которые они начали в октябре прошлого года в поддержку палестинцев в секторе Газа.

https://ria.ru/20241007/yemen-1976828238.html

https://ria.ru/20240920/britanija-1973900551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, великобритания, ходейда (город), ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024