https://ria.ru/20241024/yemen-1979692194.html
Авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту на западе Йемена
Авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту на западе Йемена - РИА Новости, 24.10.2024
Авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту на западе Йемена
Авиация США и Великобритании в среду поздно вечером нанесла два авиаудара по международному аэропорту в городе Ходейда на западе Йемена, который контролирует... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T00:00
2024-10-24T00:00
2024-10-24T00:26
в мире
сша
великобритания
ходейда (город)
ансар алла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960967302_0:315:3025:2017_1920x0_80_0_0_f48c34b0f6f93f4e030b6f40f85df450.jpg
КАИР, 24 окт - РИА Новости. Авиация США и Великобритании в среду поздно вечером нанесла два авиаудара по международному аэропорту в городе Ходейда на западе Йемена, который контролирует правящее на севере страны шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), сообщил РИА Новости йеменский военный источник."Истребители США и Великобритании возобновили в среду бомбардировку Ходейды, нанеся два авиаудара по международному аэропорту Ходейды, где также находится взлетно-посадочная полоса для военных самолётов", - сказал источник.Он указал, что "удары были нанесены после интенсивных полетов в воздушном пространстве провинции Ходейда".Бомбардировка произошла после того, как в прошлую пятницу американские и британские истребители совершили два налета на объекты "Ансар Алла" в прибрежном районе в месте Рас-Исса в округе Ас-Салиф в 70 километрах к северо-западу от провинции Ходейда.С начала года США и Великобритания стали наносить удары по Йемену, стремясь лишить хуситов военного арсенала и заставить их прекратить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, которые они начали в октябре прошлого года в поддержку палестинцев в секторе Газа.
https://ria.ru/20241007/yemen-1976828238.html
https://ria.ru/20240920/britanija-1973900551.html
сша
великобритания
ходейда (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960967302_0:0:2689:2017_1920x0_80_0_0_c041ed3f480a3783e0dfc96164673f8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, ходейда (город), ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Великобритания, Ходейда (город), Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту на западе Йемена
Авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту в городе Ходейда
КАИР, 24 окт - РИА Новости. Авиация США и Великобритании в среду поздно вечером нанесла два авиаудара по международному аэропорту в городе Ходейда на западе Йемена, который контролирует правящее на севере страны шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), сообщил РИА Новости йеменский военный источник.
"Истребители США и Великобритании возобновили в среду бомбардировку Ходейды, нанеся два авиаудара по международному аэропорту Ходейды, где также находится взлетно-посадочная полоса для военных самолётов", - сказал источник.
Он указал, что "удары были нанесены после интенсивных полетов в воздушном пространстве провинции Ходейда".
Бомбардировка произошла после того, как в прошлую пятницу американские и британские истребители совершили два налета на объекты "Ансар Алла" в прибрежном районе в месте Рас-Исса в округе Ас-Салиф в 70 километрах к северо-западу от провинции Ходейда.
С начала года США и Великобритания стали наносить удары по Йемену, стремясь лишить хуситов военного арсенала и заставить их прекратить атаки на связанные с Израилем
суда в Красном и Аравийском морях
, которые они начали в октябре прошлого года в поддержку палестинцев в секторе Газа.