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Авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту на западе Йемена - РИА Новости, 24.10.2024
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00:00 24.10.2024 (обновлено: 00:26 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/yemen-1979692194.html
Авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту на западе Йемена
Авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту на западе Йемена - РИА Новости, 24.10.2024
Авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту на западе Йемена
Авиация США и Великобритании в среду поздно вечером нанесла два авиаудара по международному аэропорту в городе Ходейда на западе Йемена, который контролирует... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T00:00
2024-10-24T00:26
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КАИР, 24 окт - РИА Новости. Авиация США и Великобритании в среду поздно вечером нанесла два авиаудара по международному аэропорту в городе Ходейда на западе Йемена, который контролирует правящее на севере страны шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), сообщил РИА Новости йеменский военный источник."Истребители США и Великобритании возобновили в среду бомбардировку Ходейды, нанеся два авиаудара по международному аэропорту Ходейды, где также находится взлетно-посадочная полоса для военных самолётов", - сказал источник.Он указал, что "удары были нанесены после интенсивных полетов в воздушном пространстве провинции Ходейда".Бомбардировка произошла после того, как в прошлую пятницу американские и британские истребители совершили два налета на объекты "Ансар Алла" в прибрежном районе в месте Рас-Исса в округе Ас-Салиф в 70 километрах к северо-западу от провинции Ходейда.С начала года США и Великобритания стали наносить удары по Йемену, стремясь лишить хуситов военного арсенала и заставить их прекратить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, которые они начали в октябре прошлого года в поддержку палестинцев в секторе Газа.
https://ria.ru/20241007/yemen-1976828238.html
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в мире, сша, великобритания, ходейда (город), ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Великобритания, Ходейда (город), Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту на западе Йемена

Авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту в городе Ходейда

© AP PhotoПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена. Архивное фото
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КАИР, 24 окт - РИА Новости. Авиация США и Великобритании в среду поздно вечером нанесла два авиаудара по международному аэропорту в городе Ходейда на западе Йемена, который контролирует правящее на севере страны шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), сообщил РИА Новости йеменский военный источник.
"Истребители США и Великобритании возобновили в среду бомбардировку Ходейды, нанеся два авиаудара по международному аэропорту Ходейды, где также находится взлетно-посадочная полоса для военных самолётов", - сказал источник.
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Он указал, что "удары были нанесены после интенсивных полетов в воздушном пространстве провинции Ходейда".
Бомбардировка произошла после того, как в прошлую пятницу американские и британские истребители совершили два налета на объекты "Ансар Алла" в прибрежном районе в месте Рас-Исса в округе Ас-Салиф в 70 километрах к северо-западу от провинции Ходейда.
С начала года США и Великобритания стали наносить удары по Йемену, стремясь лишить хуситов военного арсенала и заставить их прекратить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, которые они начали в октябре прошлого года в поддержку палестинцев в секторе Газа.
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