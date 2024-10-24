https://ria.ru/20241024/yauza-1979825698.html

В пойме реки Яуза создан самый большой линейный парк Европы

В пойме реки Яуза создан самый большой линейный парк Европы - РИА Новости, 24.10.2024

В пойме реки Яуза создан самый большой линейный парк Европы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл обновлённые участки "Парка Яуза", которые расположены вдоль Сельскохозяйственной улицы и Тенистого проезда. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:00

2024-10-24T14:00

2024-10-24T15:17

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл обновлённые участки "Парка Яуза", которые расположены вдоль Сельскохозяйственной улицы и Тенистого проезда. "Проект - один из самых больших, это обустройство поймы Яузы. (В пойме реки создан) самый большой (парк) в Европе протяженностью 20 километров, огромная территория. С 2016 года мы занимались (благоустройством) этапами. Особая охраняемая природная территория, надо (было) аккуратно делать, чтобы не повредить природу. Такая большая работа закончена", - сказал Собянин в ходе общения с жителями столицы в четверг. "Огромное количество людей гуляют, наслаждаются природой, спортом занимаются. Вокруг Яузы больше 1 миллиона человек живет и приезжают в парк", - добавил мэр. Кроме того, по информации пресс-службы столичной мэрии, в текущем году обновили более 20 километров гранитных набережных в нижнем течении Яузы до впадения в Москву-реку. Яуза - вторая "большая" река Москвы, протекающая в северо-восточной и центральной части города. Общая длина - 48 километров, в том числе порядка 28 километров в границах города. Верхнее течение Яузы от МКАД до набережной Ганнушкина представляет собой зелёную речную пойму. В 30-е годы прошлого века нижнее течение до впадения в Москву-реку было оформлено гранитными набережными. В 2016-2024 годах по решению Собянина было проведено комплексное благоустройство верхнего течения реки - порядка 360 гектаров зеленых территорий в поймах Яузы и её притока реки Чермянки, а также ряда прилегающих объектов. "Парк Яуза" в настоящее время представляет собой единый рекреационный маршрут от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к Лосиному Острову, Главному ботаническому саду РАН, Сокольникам и ВДНХ. Более 40 километров благоустроенных променадов и транзитных троп приглашают гостей к прогулкам по живописным местам парка, а также кратчайшим путём связывают жилые районы по обоим берегам реки. Для любителей активного отдыха в парке обустроены порядка 20 километров беговых и 17 километров велодорожек, а также свыше 100 спортивных площадок. Созданы полноценные спортивные кластеры со скейтпарками, памп-треками, площадками для командных видов спорта, зонами для воркаута и силовыми тренажёрами. В "Парке Яуза" впервые открыта площадка воркаута в стиле "Русский ниндзя". Также в парке расположен дёрт-трек - специализированная трасса с земляными холмами-препятствиями для катания на BMX или горных велосипедах. "Парк Яуза" - особо охраняемая природная территория, забота о сохранении биоразнообразия - одна из ключевых задач. Длина эколого-просветительского маршрута составляет более 16 километров. Экотропа приподнята над землёй, и таким образом люди не мешают росту цветов и трав, не тревожат обитающих в парке животных и могут понаблюдать за ними в естественной среде обитания. В особо живописных местах пойм рек Яузы и Чермянки размещены видовые площадки, где можно расположиться на шезлонгах, лавочках или качелях. В парке работает инновационный экоцентр "Яуза", аналогов которому нет в Москве. В нем рассказывают об экологических профессиях будущего.

https://realty.ria.ru/20241023/naberezhnaya-1978783358.html

https://ria.ru/20241023/moskva-1979525350.html

https://realty.ria.ru/20241021/kommunalschiki-1975686045.html

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городское хозяйство москвы, москва, европа, сергей собянин, российская академия наук, "сокольники"