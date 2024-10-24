https://ria.ru/20241024/yanukovich-1979721214.html

Госреестр подтвердил российское гражданство у сына Януковича

Госреестр подтвердил российское гражданство у сына Януковича - РИА Новости, 24.10.2024

Госреестр подтвердил российское гражданство у сына Януковича

Данные госреестра, с которыми ознакомились РИА Новости, подтверждают наличие у сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра гражданства России. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T08:52

2024-10-24T08:52

2024-10-24T08:52

виктор янукович

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Данные госреестра, с которыми ознакомились РИА Новости, подтверждают наличие у сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра гражданства России. Как ранее сообщало агентство, сын экс-президента владеет зарегистрированной в РФ компанией. Компания была зарегистрирована 10 лет назад в Петербурге, а в этом году налоговая внесла изменения, указав, что учредитель Янукович-младший является гражданином РФ, при этом до этого все годы он указывался гражданином Украины. Данные госреестра, с которыми ознакомились РИА Новости, подтвердили наличие у Януковича-младшего российского гражданства.

https://ria.ru/20241021/putin-1979128952.html

россия

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2024

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виктор янукович, россия