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Госреестр подтвердил российское гражданство у сына Януковича - РИА Новости, 24.10.2024
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08:52 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/yanukovich-1979721214.html
Госреестр подтвердил российское гражданство у сына Януковича
Госреестр подтвердил российское гражданство у сына Януковича - РИА Новости, 24.10.2024
Госреестр подтвердил российское гражданство у сына Януковича
Данные госреестра, с которыми ознакомились РИА Новости, подтверждают наличие у сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра гражданства России. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T08:52
2024-10-24T08:52
виктор янукович
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Данные госреестра, с которыми ознакомились РИА Новости, подтверждают наличие у сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра гражданства России. Как ранее сообщало агентство, сын экс-президента владеет зарегистрированной в РФ компанией. Компания была зарегистрирована 10 лет назад в Петербурге, а в этом году налоговая внесла изменения, указав, что учредитель Янукович-младший является гражданином РФ, при этом до этого все годы он указывался гражданином Украины. Данные госреестра, с которыми ознакомились РИА Новости, подтвердили наличие у Януковича-младшего российского гражданства.
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виктор янукович, россия
Виктор Янукович, Россия
Госреестр подтвердил российское гражданство у сына Януковича

Госреестр подтвердил наличие у сына Януковича Александра российского гражданства

© Фото : Предоставлено пресс-службой Виктора Януковича Виктор Янукович с семьей (Александр Янукович слева)
Виктор Янукович с семьей (Александр Янукович слева) - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой Виктора Януковича
Виктор Янукович с семьей (Александр Янукович слева). Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Данные госреестра, с которыми ознакомились РИА Новости, подтверждают наличие у сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра гражданства России.
Как ранее сообщало агентство, сын экс-президента владеет зарегистрированной в РФ компанией. Компания была зарегистрирована 10 лет назад в Петербурге, а в этом году налоговая внесла изменения, указав, что учредитель Янукович-младший является гражданином РФ, при этом до этого все годы он указывался гражданином Украины.
Данные госреестра, с которыми ознакомились РИА Новости, подтвердили наличие у Януковича-младшего российского гражданства.
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Виктор ЯнуковичРоссия
 
 
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