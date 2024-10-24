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В Запорожской области прогремели взрывы
В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 24.10.2024
В Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на четверг ряд объектов инфраструктуры в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T07:27
2024-10-24T07:27
2024-10-24T07:27
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на четверг ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, прозвучало не менее 316 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, киев, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области прогремели взрывы
В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры