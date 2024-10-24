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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 24.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Взрыв прогремел в четверг в Днепропетровске на востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:24
2024-10-24T19:24
2024-10-24T19:24
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Днепропетровске на востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) слышны звуки взрыва", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 18.52 мск звучит в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровск, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога