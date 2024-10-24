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Вступившие в "Барс-Брянск" добровольцы получат выплату до 300 тысяч рублей - РИА Новости, 24.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 24.10.2024 (обновлено: 12:15 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/vyplata-1979769904.html
Вступившие в "Барс-Брянск" добровольцы получат выплату до 300 тысяч рублей
Вступившие в "Барс-Брянск" добровольцы получат выплату до 300 тысяч рублей - РИА Новости, 24.10.2024
Вступившие в "Барс-Брянск" добровольцы получат выплату до 300 тысяч рублей
Депутаты Брянской областной думы приняли закон о единовременной выплате в 150 тысяч рублей добровольцам отряда "Барс-Брянск", заключившим контракт на шесть... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:11
2024-10-24T12:15
специальная военная операция на украине
россия
александр богомаз
брянская областная дума
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ТУЛА, 24 окт - РИА Новости. Депутаты Брянской областной думы приняли закон о единовременной выплате в 150 тысяч рублей добровольцам отряда "Барс-Брянск", заключившим контракт на шесть месяцев, и 300 тысяч рублей при заключении контракта на 12 месяцев, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Депутаты поддержали наше предложение об установлении единовременной выплаты в размере 150 000 рублей добровольцам отряда "БАРС-Брянск", заключившим контракт сроком на 6 месяцев. Выплату в размере 300 000 рублей получат бойцы, которые заключат контракт на 12 месяцев", - говорится в сообщении. Глава региона уточнил, что в случае расторжения контракта ранее обозначенного срока доброволец должен вернуть выплату в полном размере. По словам Богомаза, добровольцы будут получать и "подъемные" - от 35 тысяч рублей, а также зарплату в размере 40 тысяч рублей. За каждый день боевого дежурства участникам "Барс-Брянск" будут начислять по 4 тысячи рублей. В трёх областях РФ, граничащих с Украиной, созданы отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Их основная задача - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО выполняют задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.
https://ria.ru/20241011/svo-1977616441.html
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россия, александр богомаз, брянская областная дума
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Богомаз, Брянская областная Дума
Вступившие в "Барс-Брянск" добровольцы получат выплату до 300 тысяч рублей

Вступившие в "Барс-Брянск" добровольцы получат выплату от 150 до 300 тыс руб

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкДобровольцы на тренировке
Добровольцы на тренировке - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Добровольцы на тренировке. Архивное фото
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ТУЛА, 24 окт - РИА Новости. Депутаты Брянской областной думы приняли закон о единовременной выплате в 150 тысяч рублей добровольцам отряда "Барс-Брянск", заключившим контракт на шесть месяцев, и 300 тысяч рублей при заключении контракта на 12 месяцев, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Депутаты поддержали наше предложение об установлении единовременной выплаты в размере 150 000 рублей добровольцам отряда "БАРС-Брянск", заключившим контракт сроком на 6 месяцев. Выплату в размере 300 000 рублей получат бойцы, которые заключат контракт на 12 месяцев", - говорится в сообщении.
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Глава региона уточнил, что в случае расторжения контракта ранее обозначенного срока доброволец должен вернуть выплату в полном размере.
По словам Богомаза, добровольцы будут получать и "подъемные" - от 35 тысяч рублей, а также зарплату в размере 40 тысяч рублей. За каждый день боевого дежурства участникам "Барс-Брянск" будут начислять по 4 тысячи рублей.
В трёх областях РФ, граничащих с Украиной, созданы отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Их основная задача - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО выполняют задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.
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