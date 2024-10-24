Вступившие в "Барс-Брянск" добровольцы получат выплату до 300 тысяч рублей
Вступившие в "Барс-Брянск" добровольцы получат выплату от 150 до 300 тыс руб
Добровольцы на тренировке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 24 окт - РИА Новости. Депутаты Брянской областной думы приняли закон о единовременной выплате в 150 тысяч рублей добровольцам отряда "Барс-Брянск", заключившим контракт на шесть месяцев, и 300 тысяч рублей при заключении контракта на 12 месяцев, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Депутаты поддержали наше предложение об установлении единовременной выплаты в размере 150 000 рублей добровольцам отряда "БАРС-Брянск", заключившим контракт сроком на 6 месяцев. Выплату в размере 300 000 рублей получат бойцы, которые заключат контракт на 12 месяцев", - говорится в сообщении.
"Ветераны России" предложили Сигалу пойти добровольцем на СВО
11 октября, 15:04
Глава региона уточнил, что в случае расторжения контракта ранее обозначенного срока доброволец должен вернуть выплату в полном размере.
По словам Богомаза, добровольцы будут получать и "подъемные" - от 35 тысяч рублей, а также зарплату в размере 40 тысяч рублей. За каждый день боевого дежурства участникам "Барс-Брянск" будут начислять по 4 тысячи рублей.
В трёх областях РФ, граничащих с Украиной, созданы отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Их основная задача - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО выполняют задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.
Брянский оперштаб направил в Минобороны перечень вопросов от региона
20 августа, 18:12