https://ria.ru/20241024/vyplata-1979769904.html

Вступившие в "Барс-Брянск" добровольцы получат выплату до 300 тысяч рублей

Вступившие в "Барс-Брянск" добровольцы получат выплату до 300 тысяч рублей - РИА Новости, 24.10.2024

Вступившие в "Барс-Брянск" добровольцы получат выплату до 300 тысяч рублей

Депутаты Брянской областной думы приняли закон о единовременной выплате в 150 тысяч рублей добровольцам отряда "Барс-Брянск", заключившим контракт на шесть... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:11

2024-10-24T12:11

2024-10-24T12:15

специальная военная операция на украине

россия

александр богомаз

брянская областная дума

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ТУЛА, 24 окт - РИА Новости. Депутаты Брянской областной думы приняли закон о единовременной выплате в 150 тысяч рублей добровольцам отряда "Барс-Брянск", заключившим контракт на шесть месяцев, и 300 тысяч рублей при заключении контракта на 12 месяцев, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Депутаты поддержали наше предложение об установлении единовременной выплаты в размере 150 000 рублей добровольцам отряда "БАРС-Брянск", заключившим контракт сроком на 6 месяцев. Выплату в размере 300 000 рублей получат бойцы, которые заключат контракт на 12 месяцев", - говорится в сообщении. Глава региона уточнил, что в случае расторжения контракта ранее обозначенного срока доброволец должен вернуть выплату в полном размере. По словам Богомаза, добровольцы будут получать и "подъемные" - от 35 тысяч рублей, а также зарплату в размере 40 тысяч рублей. За каждый день боевого дежурства участникам "Барс-Брянск" будут начислять по 4 тысячи рублей. В трёх областях РФ, граничащих с Украиной, созданы отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Их основная задача - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО выполняют задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.

https://ria.ru/20241011/svo-1977616441.html

https://ria.ru/20240820/bogomaz-1967394422.html

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россия, александр богомаз, брянская областная дума