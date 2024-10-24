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Опрос показал отношение украинцев к выборам в условиях военного положения
Опрос показал отношение украинцев к выборам в условиях военного положения - РИА Новости, 24.10.2024
Опрос показал отношение украинцев к выборам в условиях военного положения
Почти 70% жителей Украины считают, что выборы в стране проводить нужно, несмотря на военное положение, свидетельствуют данные исследования, проведенного... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:35
2024-10-24T18:35
2024-10-24T20:06
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Почти 70% жителей Украины считают, что выборы в стране проводить нужно, несмотря на военное положение, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "Украинская социологическая платформа". Исследование проводилось методом CAWI (анкетирование онлайн) с 7 по 14 сентября. Выборка включает тысячу анкет. Погрешность исследования не превышает 2 – 3,4%. Респондентов спрашивали, нужно ли проводить выборы на Украине, несмотря на военное положение. Согласно исследованию, 17,6% украинцев ответили, что выборы нужно проводить обязательно, 50,4% считают, что нужно, но при условии обеспечения безопасности и возможности голосовать всем, в том числе военным, внутренним переселенцам и гражданам за рубежом. Еще 21,3% опрошенных сказали, что выборов не должно быть до окончания конфликта, 10,6% - отказались отвечать на вопрос. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Опрос показал отношение украинцев к выборам в условиях военного положения
УСП: почти 70% украинцев уверены, что в условиях военного положения выборы нужны
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Почти 70% жителей Украины считают, что выборы в стране проводить нужно, несмотря на военное положение, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "Украинская социологическая платформа".
Исследование проводилось методом CAWI (анкетирование онлайн) с 7 по 14 сентября. Выборка включает тысячу анкет. Погрешность исследования не превышает 2 – 3,4%.
Респондентов спрашивали, нужно ли проводить выборы на Украине, несмотря на военное положение.
Согласно исследованию, 17,6% украинцев ответили, что выборы нужно проводить обязательно, 50,4% считают, что нужно, но при условии обеспечения безопасности и возможности голосовать всем, в том числе военным, внутренним переселенцам и гражданам за рубежом. Еще 21,3% опрошенных сказали, что выборов не должно быть до окончания конфликта, 10,6% - отказались отвечать на вопрос.
Срок полномочий Владимира Зеленского
истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин
указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады
. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".