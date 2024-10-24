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В США заговорили о гражданской войне после выборов президента
В США заговорили о гражданской войне после выборов президента - РИА Новости, 24.10.2024
В США заговорили о гражданской войне после выборов президента
Более четверти жителей США опасаются, что после президентских выборов в ноябре в стране может начаться гражданская война, следует из опроса компании YouGov для... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:54
2024-10-24T10:54
2024-10-24T10:54
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выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более четверти жителей США опасаются, что после президентских выборов в ноябре в стране может начаться гражданская война, следует из опроса компании YouGov для газеты Times. "Более четверти американцев считают, что после президентских выборов в этом году может начаться гражданская война", - пишет газета. Отмечается, что 27% взрослых американцев считают вероятными вспышки насилия после президентских выборов в США. При этом 84% американских избирателей заявили, что США стали более разобщены, чем 10 лет назад, и лишь 5% считают, что страна стала более сплоченной. Опрос проводился в период с 18 по 21 октября, в нем приняли участие 1266 человек. Статистическая погрешность составляет 3,2 процентного пункта.
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в мире, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Выборы президента США — 2024
В США заговорили о гражданской войне после выборов президента
Times: более четверти американцев опасаются гражданской войны после выборов
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Более четверти жителей США опасаются, что после президентских выборов в ноябре в стране может начаться гражданская война, следует из опроса компании YouGov для газеты Times
.
"Более четверти американцев считают, что после президентских выборов в этом году может начаться гражданская война", - пишет газета.
Отмечается, что 27% взрослых американцев считают вероятными вспышки насилия после президентских выборов в США.
При этом 84% американских избирателей заявили, что США стали более разобщены, чем 10 лет назад, и лишь 5% считают, что страна стала более сплоченной.
Опрос проводился в период с 18 по 21 октября, в нем приняли участие 1266 человек. Статистическая погрешность составляет 3,2 процентного пункта.