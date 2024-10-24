https://ria.ru/20241024/vsu-1979919332.html

ВСУ атаковали Горловку с беспилотника

ВСУ атаковали Горловку с беспилотника - РИА Новости, 24.10.2024

ВСУ атаковали Горловку с беспилотника

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T21:06

2024-10-24T21:06

2024-10-24T21:06

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооружённых формирований Украины: 18.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 8.40 и 9.00 мск сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241024/operatory-1979742033.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия