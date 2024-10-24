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В Курской области уничтожили бронемашину Humvee ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024
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15:06 24.10.2024 (обновлено: 15:12 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/vsu-1979821530.html
В Курской области уничтожили бронемашину Humvee ВСУ
В Курской области уничтожили бронемашину Humvee ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024
В Курской области уничтожили бронемашину Humvee ВСУ
Миномётчики группировки войск "Север" уничтожили в Курской области бронемашину Humvee американского производства и передвигавшуюся на ней группу пехоты ВСУ,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:06
2024-10-24T15:12
специальная военная операция на украине
технологии
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Миномётчики группировки войск "Север" уничтожили в Курской области бронемашину Humvee американского производства и передвигавшуюся на ней группу пехоты ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."Расчет 82-мм миномета "Поднос" группировки войск "Север" уничтожили мобильную группу ВСУ, передвигавшуюся на боевой бронированной машине Humvee в Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что разведывательные подразделения группировки обнаружили группу противника в одной из лесопосадок и передали точные координаты расчету миномета. Минометчики точным попаданием поразили бронеавтомобиль и группу пехоты, которая после этого попыталась скрыться. Благодаря своим габаритам и весу минометы "Поднос" могут транспортироваться в разобранном виде. Максимальная дальность стрельбы минами калибра 82 миллиметра составляет шесть километров, рассказали в МО РФ. Кроме того, ведомство выложило видеоролики, на которых видна работа миномётчиков, а также уничтоженная бронемашина.
https://ria.ru/20241023/osvobozhdenie-1979525730.html
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технологии, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области уничтожили бронемашину Humvee ВСУ

Минометчики уничтожили бронемашину Humvee и группу пехоты ВСУ в Курской области

© Минобороны России/TelegramМиномётчики группировки войск "Север" уничтожили в Курской области бронемашину Humvee американского производства и передвигавшуюся на ней группу пехоты ВСУ
Миномётчики группировки войск Север уничтожили в Курской области бронемашину Humvee американского производства и передвигавшуюся на ней группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Минобороны России/Telegram
Миномётчики группировки войск "Север" уничтожили в Курской области бронемашину Humvee американского производства и передвигавшуюся на ней группу пехоты ВСУ
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Миномётчики группировки войск "Север" уничтожили в Курской области бронемашину Humvee американского производства и передвигавшуюся на ней группу пехоты ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет 82-мм миномета "Поднос" группировки войск "Север" уничтожили мобильную группу ВСУ, передвигавшуюся на боевой бронированной машине Humvee в Курской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что разведывательные подразделения группировки обнаружили группу противника в одной из лесопосадок и передали точные координаты расчету миномета. Минометчики точным попаданием поразили бронеавтомобиль и группу пехоты, которая после этого попыталась скрыться.
Благодаря своим габаритам и весу минометы "Поднос" могут транспортироваться в разобранном виде. Максимальная дальность стрельбы минами калибра 82 миллиметра составляет шесть километров, рассказали в МО РФ.
Кроме того, ведомство выложило видеоролики, на которых видна работа миномётчиков, а также уничтоженная бронемашина.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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