https://ria.ru/20241024/vsu-1979821530.html
В Курской области уничтожили бронемашину Humvee ВСУ
В Курской области уничтожили бронемашину Humvee ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024
В Курской области уничтожили бронемашину Humvee ВСУ
Миномётчики группировки войск "Север" уничтожили в Курской области бронемашину Humvee американского производства и передвигавшуюся на ней группу пехоты ВСУ,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:06
2024-10-24T15:06
2024-10-24T15:12
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Миномётчики группировки войск "Север" уничтожили в Курской области бронемашину Humvee американского производства и передвигавшуюся на ней группу пехоты ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."Расчет 82-мм миномета "Поднос" группировки войск "Север" уничтожили мобильную группу ВСУ, передвигавшуюся на боевой бронированной машине Humvee в Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что разведывательные подразделения группировки обнаружили группу противника в одной из лесопосадок и передали точные координаты расчету миномета. Минометчики точным попаданием поразили бронеавтомобиль и группу пехоты, которая после этого попыталась скрыться. Благодаря своим габаритам и весу минометы "Поднос" могут транспортироваться в разобранном виде. Максимальная дальность стрельбы минами калибра 82 миллиметра составляет шесть километров, рассказали в МО РФ. Кроме того, ведомство выложило видеоролики, на которых видна работа миномётчиков, а также уничтоженная бронемашина.
https://ria.ru/20241023/osvobozhdenie-1979525730.html
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технологии, россия, курская область, вооруженные силы украины
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В Курской области уничтожили бронемашину Humvee ВСУ
Минометчики уничтожили бронемашину Humvee и группу пехоты ВСУ в Курской области
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Миномётчики группировки войск "Север" уничтожили в Курской области бронемашину Humvee американского производства и передвигавшуюся на ней группу пехоты ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет 82-мм миномета "Поднос" группировки войск "Север" уничтожили мобильную группу ВСУ, передвигавшуюся на боевой бронированной машине Humvee в Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разведывательные подразделения группировки обнаружили группу противника в одной из лесопосадок и передали точные координаты расчету миномета. Минометчики точным попаданием поразили бронеавтомобиль и группу пехоты, которая после этого попыталась скрыться.
Благодаря своим габаритам и весу минометы "Поднос" могут транспортироваться в разобранном виде. Максимальная дальность стрельбы минами калибра 82 миллиметра составляет шесть километров, рассказали в МО РФ.
Кроме того, ведомство выложило видеоролики, на которых видна работа миномётчиков, а также уничтоженная бронемашина.