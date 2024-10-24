https://ria.ru/20241024/vsu-1979740890.html

В Харьковской области сообщили, что ВСУ торговали психотропными веществами

В Харьковской области сообщили, что ВСУ торговали психотропными веществами - РИА Новости, 24.10.2024

В Харьковской области сообщили, что ВСУ торговали психотропными веществами

Военные ВСУ в харьковском селе Пыльное торговали психотропными веществами и медикаментами, которые поступали от волонтеров в качестве гуманитарной помощи,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T10:30

2024-10-24T10:30

2024-10-24T10:30

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Военные ВСУ в харьковском селе Пыльное торговали психотропными веществами и медикаментами, которые поступали от волонтеров в качестве гуманитарной помощи, сообщил РИА Новости официальный представитель УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Михаил Шешкин. Ранее представитель ВГА сообщал РИА Новости, что, со слов эвакуированного пожилого жителя села Пыльное, военные ВСУ под воздействием наркотиков расстреляли его жену и сына при отходе из населенного пункта. По словам Шешкина, 28 апреля военные ВСУ заняли дом потерпевшего и организовали там склад с продовольствием и медикаментами, которые поступали от украинского благотворительного фонда "Харьковщина в сердце" как гуманитарная помощь. "В заявлении потерпевшего было указано, что лица, ответственные за складское помещение, осуществляли продажу медикаментов-стимуляторов и психотропных препаратов другим военнослужащим, а также употребляли их сами", - сообщил Шешкин. Он отметил, что очевидцы рассказали, что после употребления препаратов боевики были психически не стабильны и испытывали жажду физической активности, галлюцинировали.

https://ria.ru/20241001/vsu-1975774494.html

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в мире, вооруженные силы украины, харьковская область