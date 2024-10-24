В Харьковской области сообщили, что ВСУ торговали психотропными веществами
Шешкин: ВСУ торговали психотропными веществами в харьковском селе Пыльное
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Военные ВСУ в харьковском селе Пыльное торговали психотропными веществами и медикаментами, которые поступали от волонтеров в качестве гуманитарной помощи, сообщил РИА Новости официальный представитель УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Михаил Шешкин.
Ранее представитель ВГА сообщал РИА Новости, что, со слов эвакуированного пожилого жителя села Пыльное, военные ВСУ под воздействием наркотиков расстреляли его жену и сына при отходе из населенного пункта.
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По словам Шешкина, 28 апреля военные ВСУ заняли дом потерпевшего и организовали там склад с продовольствием и медикаментами, которые поступали от украинского благотворительного фонда "Харьковщина в сердце" как гуманитарная помощь.
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"В заявлении потерпевшего было указано, что лица, ответственные за складское помещение, осуществляли продажу медикаментов-стимуляторов и психотропных препаратов другим военнослужащим, а также употребляли их сами", - сообщил Шешкин.
Он отметил, что очевидцы рассказали, что после употребления препаратов боевики были психически не стабильны и испытывали жажду физической активности, галлюцинировали.
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