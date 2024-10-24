https://ria.ru/20241024/vsu-1979725233.html
Пленный украинец призвал устроить новый Майдан и свергнуть власть
Пленный украинец призвал устроить новый Майдан и свергнуть власть - РИА Новости, 24.10.2024
Пленный украинец призвал устроить новый Майдан и свергнуть власть
На Украине не осталось людей, способных воевать, только больные, виноваты в этом власти, поэтому ее надо свергнуть, устроив новый Майдан, рассказал пленный... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:11
2024-10-24T09:11
2024-10-24T09:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На Украине не осталось людей, способных воевать, только больные, виноваты в этом власти, поэтому ее надо свергнуть, устроив новый Майдан, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Василий Багрий, сообщение опубликовало Минобороны РФ. "Лучше сделать опять Майдан, чтобы там, ну куда уже. Уже дома нет людей, пооставались уже ... когда меня привозили в учебку, уже я с этими ногами, с рукой, а там ещё были и с грыжами, и с пластинами, лучше никуда не идите", - сказал Багрий.Пленный уверен, что всех, кто на Украине отказывается воевать, "не пересажают". "Я бы против Зеленского сказал, всем им, что они просто, кто их туда допустил... командовать страной? Они просто уничтожают страну. Снять этого президента. Просто людей гонят? просто чтобы умирать. Для чего? Они уже уничтожили всех людей", - добавил Багрий. Он также рассказал, что некоторым из тех, кого вылавливают сотрудники военкоматов, удаётся сбежать. Однако? когда их ловят повторно, помещают под надзор и отправляют "сразу без разговоров на передок" вне зависимости от состояния здоровья.
https://ria.ru/20241024/plennyj-1979710890.html
https://ria.ru/20241024/plennyj-1979707761.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Пленный украинец призвал устроить новый Майдан и свергнуть власть
Украинский пленный: способных воевать людей в ВСУ не осталось, только больные
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
На Украине не осталось людей, способных воевать, только больные, виноваты в этом власти, поэтому ее надо свергнуть, устроив новый Майдан, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Василий Багрий, сообщение опубликовало Минобороны РФ.
"Лучше сделать опять Майдан, чтобы там, ну куда уже. Уже дома нет людей, пооставались уже ... когда меня привозили в учебку, уже я с этими ногами, с рукой, а там ещё были и с грыжами, и с пластинами, лучше никуда не идите", - сказал Багрий.
Пленный уверен, что всех, кто на Украине отказывается воевать, "не пересажают".
"Я бы против Зеленского сказал, всем им, что они просто, кто их туда допустил... командовать страной? Они просто уничтожают страну. Снять этого президента. Просто людей гонят? просто чтобы умирать. Для чего? Они уже уничтожили всех людей", - добавил Багрий.
Он также рассказал, что некоторым из тех, кого вылавливают сотрудники военкоматов, удаётся сбежать. Однако? когда их ловят повторно, помещают под надзор и отправляют "сразу без разговоров на передок" вне зависимости от состояния здоровья.