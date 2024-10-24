https://ria.ru/20241024/vsu-1979725233.html

Пленный украинец призвал устроить новый Майдан и свергнуть власть

Пленный украинец призвал устроить новый Майдан и свергнуть власть - РИА Новости, 24.10.2024

Пленный украинец призвал устроить новый Майдан и свергнуть власть

На Украине не осталось людей, способных воевать, только больные, виноваты в этом власти, поэтому ее надо свергнуть, устроив новый Майдан, рассказал пленный... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:11

2024-10-24T09:11

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На Украине не осталось людей, способных воевать, только больные, виноваты в этом власти, поэтому ее надо свергнуть, устроив новый Майдан, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Василий Багрий, сообщение опубликовало Минобороны РФ. "Лучше сделать опять Майдан, чтобы там, ну куда уже. Уже дома нет людей, пооставались уже ... когда меня привозили в учебку, уже я с этими ногами, с рукой, а там ещё были и с грыжами, и с пластинами, лучше никуда не идите", - сказал Багрий.Пленный уверен, что всех, кто на Украине отказывается воевать, "не пересажают". "Я бы против Зеленского сказал, всем им, что они просто, кто их туда допустил... командовать страной? Они просто уничтожают страну. Снять этого президента. Просто людей гонят? просто чтобы умирать. Для чего? Они уже уничтожили всех людей", - добавил Багрий. Он также рассказал, что некоторым из тех, кого вылавливают сотрудники военкоматов, удаётся сбежать. Однако? когда их ловят повторно, помещают под надзор и отправляют "сразу без разговоров на передок" вне зависимости от состояния здоровья.

https://ria.ru/20241024/plennyj-1979710890.html

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