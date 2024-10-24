https://ria.ru/20241024/vsu-1979713750.html
ВСУ расстреляли двух жителей харьковского села, заявили в ВГА
ВСУ расстреляли двух жителей харьковского села, заявили в ВГА - РИА Новости, 24.10.2024
ВСУ расстреляли двух жителей харьковского села, заявили в ВГА
Военные ВСУ под воздействием наркотиков расстреляли двух жителей харьковского села Пыльное при отходе из населенного пункта, один из убийц установлен, сообщил... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T06:33
2024-10-24T06:33
2024-10-24T06:33
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Военные ВСУ под воздействием наркотиков расстреляли двух жителей харьковского села Пыльное при отходе из населенного пункта, один из убийц установлен, сообщил РИА Новости официальный представитель УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Михаил Шешкин. "В ходе работы с эвакуированным населением Харьковской области сотрудникам центра (фиксации военный преступлений УВД ВГА – ред.) поступило заявление от жителя села Пыльное Харьковского района Харьковской области 1936 года рождения о том, что его жена и сын были расстреляны украинскими боевиками при отходе из населенного пункта в середине мая 2024 года", - сообщил РИА Новости Шешкин. По его словам, потерпевший рассказал, что украинские боевики убили его родных под воздействием психотропных веществ, которые волонтеры поставляли в качестве гуманитарной помощи среди медицинских препаратов. Как отметил Шешкин, личность одного из подозреваемых в убийстве селян установлена, им оказался военнослужащий 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Хартия" и уроженец Харьковской области Игорь Обрычкин, 1993 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Среди подозреваемых, по словам собеседника агентства, ближний круг знакомых Обрычкина – его брат Виталий и приятель Олег Придеус (позывной "Бизон"). Против двух последних возбуждено уголовное дело по статье "содействие террористической деятельности".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ расстреляли двух жителей харьковского села, заявили в ВГА
ВГА: ВСУ под влиянием наркотиков расстреляли двух жителей села Пыльное
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Военные ВСУ под воздействием наркотиков расстреляли двух жителей харьковского села Пыльное при отходе из населенного пункта, один из убийц установлен, сообщил РИА Новости официальный представитель УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Михаил Шешкин.
"В ходе работы с эвакуированным населением Харьковской области сотрудникам центра (фиксации военный преступлений УВД ВГА – ред.) поступило заявление от жителя села Пыльное Харьковского района Харьковской области 1936 года рождения о том, что его жена и сын были расстреляны украинскими боевиками при отходе из населенного пункта в середине мая 2024 года", - сообщил РИА Новости Шешкин.
По его словам, потерпевший рассказал, что украинские боевики убили его родных под воздействием психотропных веществ, которые волонтеры поставляли в качестве гуманитарной помощи среди медицинских препаратов.
Как отметил Шешкин, личность одного из подозреваемых в убийстве селян установлена, им оказался военнослужащий 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины
"Хартия" и уроженец Харьковской области Игорь Обрычкин, 1993 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Среди подозреваемых, по словам собеседника агентства, ближний круг знакомых Обрычкина – его брат Виталий и приятель Олег Придеус (позывной "Бизон"). Против двух последних возбуждено уголовное дело по статье "содействие террористической деятельности".