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ВСУ расстреляли двух жителей харьковского села, заявили в ВГА - РИА Новости, 24.10.2024
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06:33 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/vsu-1979713750.html
ВСУ расстреляли двух жителей харьковского села, заявили в ВГА
ВСУ расстреляли двух жителей харьковского села, заявили в ВГА - РИА Новости, 24.10.2024
ВСУ расстреляли двух жителей харьковского села, заявили в ВГА
Военные ВСУ под воздействием наркотиков расстреляли двух жителей харьковского села Пыльное при отходе из населенного пункта, один из убийц установлен, сообщил... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T06:33
2024-10-24T06:33
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Военные ВСУ под воздействием наркотиков расстреляли двух жителей харьковского села Пыльное при отходе из населенного пункта, один из убийц установлен, сообщил РИА Новости официальный представитель УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Михаил Шешкин. "В ходе работы с эвакуированным населением Харьковской области сотрудникам центра (фиксации военный преступлений УВД ВГА – ред.) поступило заявление от жителя села Пыльное Харьковского района Харьковской области 1936 года рождения о том, что его жена и сын были расстреляны украинскими боевиками при отходе из населенного пункта в середине мая 2024 года", - сообщил РИА Новости Шешкин. По его словам, потерпевший рассказал, что украинские боевики убили его родных под воздействием психотропных веществ, которые волонтеры поставляли в качестве гуманитарной помощи среди медицинских препаратов. Как отметил Шешкин, личность одного из подозреваемых в убийстве селян установлена, им оказался военнослужащий 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Хартия" и уроженец Харьковской области Игорь Обрычкин, 1993 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Среди подозреваемых, по словам собеседника агентства, ближний круг знакомых Обрычкина – его брат Виталий и приятель Олег Придеус (позывной "Бизон"). Против двух последних возбуждено уголовное дело по статье "содействие террористической деятельности".
https://ria.ru/20241024/plennyj-1979710890.html
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ расстреляли двух жителей харьковского села, заявили в ВГА

ВГА: ВСУ под влиянием наркотиков расстреляли двух жителей села Пыльное

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Военные ВСУ под воздействием наркотиков расстреляли двух жителей харьковского села Пыльное при отходе из населенного пункта, один из убийц установлен, сообщил РИА Новости официальный представитель УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Михаил Шешкин.
"В ходе работы с эвакуированным населением Харьковской области сотрудникам центра (фиксации военный преступлений УВД ВГА – ред.) поступило заявление от жителя села Пыльное Харьковского района Харьковской области 1936 года рождения о том, что его жена и сын были расстреляны украинскими боевиками при отходе из населенного пункта в середине мая 2024 года", - сообщил РИА Новости Шешкин.
Пленные украинские военные из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Пленный рассказал, что солдаты ВСУ принимают психотропные препараты
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По его словам, потерпевший рассказал, что украинские боевики убили его родных под воздействием психотропных веществ, которые волонтеры поставляли в качестве гуманитарной помощи среди медицинских препаратов.
Как отметил Шешкин, личность одного из подозреваемых в убийстве селян установлена, им оказался военнослужащий 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Хартия" и уроженец Харьковской области Игорь Обрычкин, 1993 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Среди подозреваемых, по словам собеседника агентства, ближний круг знакомых Обрычкина – его брат Виталий и приятель Олег Придеус (позывной "Бизон"). Против двух последних возбуждено уголовное дело по статье "содействие террористической деятельности".
Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына). Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Пленный рассказал, как герой Украины "Волына" принимал наркотики
9 сентября, 05:45
 
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