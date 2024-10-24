https://ria.ru/20241024/vsu-1979713750.html

ВСУ расстреляли двух жителей харьковского села, заявили в ВГА

ВСУ расстреляли двух жителей харьковского села, заявили в ВГА - РИА Новости, 24.10.2024

ВСУ расстреляли двух жителей харьковского села, заявили в ВГА

Военные ВСУ под воздействием наркотиков расстреляли двух жителей харьковского села Пыльное при отходе из населенного пункта, один из убийц установлен, сообщил... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T06:33

2024-10-24T06:33

2024-10-24T06:33

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Военные ВСУ под воздействием наркотиков расстреляли двух жителей харьковского села Пыльное при отходе из населенного пункта, один из убийц установлен, сообщил РИА Новости официальный представитель УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Михаил Шешкин. "В ходе работы с эвакуированным населением Харьковской области сотрудникам центра (фиксации военный преступлений УВД ВГА – ред.) поступило заявление от жителя села Пыльное Харьковского района Харьковской области 1936 года рождения о том, что его жена и сын были расстреляны украинскими боевиками при отходе из населенного пункта в середине мая 2024 года", - сообщил РИА Новости Шешкин. По его словам, потерпевший рассказал, что украинские боевики убили его родных под воздействием психотропных веществ, которые волонтеры поставляли в качестве гуманитарной помощи среди медицинских препаратов. Как отметил Шешкин, личность одного из подозреваемых в убийстве селян установлена, им оказался военнослужащий 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Хартия" и уроженец Харьковской области Игорь Обрычкин, 1993 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Среди подозреваемых, по словам собеседника агентства, ближний круг знакомых Обрычкина – его брат Виталий и приятель Олег Придеус (позывной "Бизон"). Против двух последних возбуждено уголовное дело по статье "содействие террористической деятельности".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины