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Трудовое воспитание введут в школах, детсадах и колледжах на Кубани - РИА Новости, 24.10.2024
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Краснодарский край
 
18:46 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/vospitanie-1979887158.html
Трудовое воспитание введут в школах, детсадах и колледжах на Кубани
Трудовое воспитание введут в школах, детсадах и колледжах на Кубани - РИА Новости, 24.10.2024
Трудовое воспитание введут в школах, детсадах и колледжах на Кубани
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, согласно которому трудовое воспитание введут в школах, детсадах и колледжах региона,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:46
2024-10-24T18:46
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, согласно которому трудовое воспитание введут в школах, детсадах и колледжах региона, сообщили в пресс-службе парламента. "На 46-й сессии ЗСК приняли закон "Об основах организации трудового воспитания и обучения в Краснодарском крае"... В частности, закрепляются общие особенности организации трудового воспитания и обучения в семье и образовательном процессе, в том числе в системе дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, во внеурочной деятельности", - говорится в сообщении. Как отметил председатель комитета парламента по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский, закон вступает в силу с 1 января 2025 года. По его словам, законопроект на разных этапах прошел широкое общественное обсуждение с привлечением представителей всех участников образовательного процесса. "Мы все заинтересованы в том, чтобы наши дети росли умелыми и трудолюбивыми людьми. Здесь мы не изобретаем ничего нового – любовь к труду и высокий профессионализм всегда были в числе традиционных духовно-нравственных ценностей у всех населяющих Россию народов. Наши дети должны вступать подготовленными во взрослую жизнь. Для этого в вопросах трудового воспитания мы все – школа, органы власти всех уровней, родители – должны работать сообща", – сказал председатель парламента Юрий Бурлачко.
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краснодарский край, россия, школа, дети, образование
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Школа, Дети, Образование

Трудовое воспитание введут в школах, детсадах и колледжах на Кубани

© iStock.com / Drazen ZigicШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© iStock.com / Drazen Zigic
Школьники на уроке
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, согласно которому трудовое воспитание введут в школах, детсадах и колледжах региона, сообщили в пресс-службе парламента.
"На 46-й сессии ЗСК приняли закон "Об основах организации трудового воспитания и обучения в Краснодарском крае"... В частности, закрепляются общие особенности организации трудового воспитания и обучения в семье и образовательном процессе, в том числе в системе дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, во внеурочной деятельности", - говорится в сообщении.
Как отметил председатель комитета парламента по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский, закон вступает в силу с 1 января 2025 года. По его словам, законопроект на разных этапах прошел широкое общественное обсуждение с привлечением представителей всех участников образовательного процесса.
"Мы все заинтересованы в том, чтобы наши дети росли умелыми и трудолюбивыми людьми. Здесь мы не изобретаем ничего нового – любовь к труду и высокий профессионализм всегда были в числе традиционных духовно-нравственных ценностей у всех населяющих Россию народов. Наши дети должны вступать подготовленными во взрослую жизнь. Для этого в вопросах трудового воспитания мы все – школа, органы власти всех уровней, родители – должны работать сообща", – сказал председатель парламента Юрий Бурлачко.
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