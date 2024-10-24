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Премьер Вьетнама на саммите БРИКС процитировал Достоевского и Горького

Премьер Вьетнама на саммите БРИКС процитировал Достоевского и Горького - РИА Новости, 24.10.2024

Премьер Вьетнама на саммите БРИКС процитировал Достоевского и Горького

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь в выступлении на саммите "БРИКС+/аутрич" процитировал русских классиков Федора Достоевского и Максима Горького, а также... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:34

2024-10-24T16:34

2024-10-24T16:34

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь в выступлении на саммите "БРИКС+/аутрич" процитировал русских классиков Федора Достоевского и Максима Горького, а также национального героя и основателя Социалистической республики Вьетнам Хо Ши Мина. Говоря о гуманитарных и культурных связях между народами стран БРИКС и других государств, вьетнамский лидер подчеркнул, что развитие гуманитарных и культурных связей "создает культурное пространство единства во многообразии, где уважаются культурные различия, где ценятся общие ценности, и где красота дружбы и сотрудничества развивается и укрепляется". "Как подчеркнул великий русский писатель Федор Достоевский, красота спасет мир", - добавил Фам Минь Тинь. В части выступления, посвященной роли БРИКС в построении многополярного мира, в котором равноправно сотрудничают страны и народы, вьетнамский лидер обратился к творчеству Горького. "Великий русский писатель Максим Горький однажды сказал: "Каждый народ, каждая нация – это неотъемлемая часть великого человеческого организма, и только вместе мы можем достичь истинного прогресса", - сказал он. Завершил свое выступление премьер-министр Вьетнама высказыванием национального героя и создателя вьетнамского социалистического государства Хо Ши Мина. "Хо Ши Мин, герой национального освобождения и выдающийся деятель культуры Вьетнама, говорил: "Солидарность, солидарность, великая солидарность – успех, успех, великий успех", - сказал он. "Вьетнам готов сотрудничать с БРИКС и международным сообществом для воплощения в жизнь идеи создания лучшего мира", - подытожил премьер-министр.

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