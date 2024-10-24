https://ria.ru/20241024/venesuela-1979790934.html

Венесуэла под руководством Мадуро укрепляет свой суверенитет, заявил Путин

Венесуэла под руководством Мадуро укрепляет свой суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Венесуэла под руководством Мадуро укрепляет свой суверенитет, заявил Путин

Венесуэла под руководством президента Николаса Мадуро укрепляет свой суверенитет и демонстрирует хорошие темпы развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:26

2024-10-24T13:26

2024-10-24T13:26

в мире

россия

венесуэла

казань

николас мадуро

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Венесуэла под руководством президента Николаса Мадуро укрепляет свой суверенитет и демонстрирует хорошие темпы развития, заявил президент РФ Владимир Путин. "Венесуэла под вашим руководством продолжает политику команданте Чавеса по укреплению суверенитета страны, демонстрирует хорошие темпы развития", - сказал российский лидер, обратившись к Мадуро, на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241024/maduro-1979743068.html

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венесуэла

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Ольга Фомченкова

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