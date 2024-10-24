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Венесуэла под руководством Мадуро укрепляет свой суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
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13:26 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/venesuela-1979790934.html
Венесуэла под руководством Мадуро укрепляет свой суверенитет, заявил Путин
Венесуэла под руководством Мадуро укрепляет свой суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Венесуэла под руководством Мадуро укрепляет свой суверенитет, заявил Путин
Венесуэла под руководством президента Николаса Мадуро укрепляет свой суверенитет и демонстрирует хорошие темпы развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:26
2024-10-24T13:26
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Венесуэла под руководством президента Николаса Мадуро укрепляет свой суверенитет и демонстрирует хорошие темпы развития, заявил президент РФ Владимир Путин. "Венесуэла под вашим руководством продолжает политику команданте Чавеса по укреплению суверенитета страны, демонстрирует хорошие темпы развития", - сказал российский лидер, обратившись к Мадуро, на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/maduro-1979743068.html
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в мире, россия, венесуэла, казань, николас мадуро, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Венесуэла, Казань, Николас Мадуро, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Венесуэла под руководством Мадуро укрепляет свой суверенитет, заявил Путин

Путин: Венесуэла под руководством Мадуро демонстрирует хорошие темпы развития

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / POOL
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Венесуэла под руководством президента Николаса Мадуро укрепляет свой суверенитет и демонстрирует хорошие темпы развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Венесуэла под вашим руководством продолжает политику команданте Чавеса по укреплению суверенитета страны, демонстрирует хорошие темпы развития", - сказал российский лидер, обратившись к Мадуро, на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Мадуро поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Вчера, 10:41
 
В миреРоссияВенесуэлаКазаньНиколас МадуроВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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