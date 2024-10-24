https://ria.ru/20241024/venesuela-1979790934.html
Венесуэла под руководством Мадуро укрепляет свой суверенитет, заявил Путин
Венесуэла под руководством Мадуро укрепляет свой суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Венесуэла под руководством Мадуро укрепляет свой суверенитет, заявил Путин
Венесуэла под руководством президента Николаса Мадуро укрепляет свой суверенитет и демонстрирует хорошие темпы развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:26
2024-10-24T13:26
2024-10-24T13:26
в мире
россия
венесуэла
казань
николас мадуро
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979633150_0:85:3092:1824_1920x0_80_0_0_40884c4f5f07135deeb66995a9fb022b.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Венесуэла под руководством президента Николаса Мадуро укрепляет свой суверенитет и демонстрирует хорошие темпы развития, заявил президент РФ Владимир Путин. "Венесуэла под вашим руководством продолжает политику команданте Чавеса по укреплению суверенитета страны, демонстрирует хорошие темпы развития", - сказал российский лидер, обратившись к Мадуро, на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/maduro-1979743068.html
россия
венесуэла
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979633150_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_d3feb4f34b9c9fc2f8350c5ee0470dac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венесуэла, казань, николас мадуро, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Венесуэла, Казань, Николас Мадуро, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Венесуэла под руководством Мадуро укрепляет свой суверенитет, заявил Путин
Путин: Венесуэла под руководством Мадуро демонстрирует хорошие темпы развития