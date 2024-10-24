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Путин назвал основы урегулирования на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024
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11:35 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/uregulirovanie-1979759490.html
Путин назвал основы урегулирования на Ближнем Востоке
Путин назвал основы урегулирования на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024
Путин назвал основы урегулирования на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование на Ближнем Востоке должно быть достигнуто на основе общепризнанных мировых принципов. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:35
2024-10-24T11:35
в мире
россия
ближний восток
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование на Ближнем Востоке должно быть достигнуто на основе общепризнанных мировых принципов. "Само урегулирование должно быть достигнуто на общепризнанных международно-правовых базах, что впрямую предусматривает создание независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем", - сказал Путин в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич".
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в мире, россия, ближний восток, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин назвал основы урегулирования на Ближнем Востоке

Путин: урегулирование на Ближнем Востоке должно быть на основе мировых принципов

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование на Ближнем Востоке должно быть достигнуто на основе общепризнанных мировых принципов.
"Само урегулирование должно быть достигнуто на общепризнанных международно-правовых базах, что впрямую предусматривает создание независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем", - сказал Путин в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич".
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин объяснил позицию России по Израилю и Палестине
18 октября, 16:28
 
В миреРоссияБлижний ВостокВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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