https://ria.ru/20241024/uregulirovanie-1979759490.html
Путин назвал основы урегулирования на Ближнем Востоке
Путин назвал основы урегулирования на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024
Путин назвал основы урегулирования на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование на Ближнем Востоке должно быть достигнуто на основе общепризнанных мировых принципов. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:35
2024-10-24T11:35
2024-10-24T11:35
в мире
россия
ближний восток
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование на Ближнем Востоке должно быть достигнуто на основе общепризнанных мировых принципов. "Само урегулирование должно быть достигнуто на общепризнанных международно-правовых базах, что впрямую предусматривает создание независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем", - сказал Путин в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич".
https://ria.ru/20241018/briks-1978772477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ближний восток, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин назвал основы урегулирования на Ближнем Востоке
Путин: урегулирование на Ближнем Востоке должно быть на основе мировых принципов