https://ria.ru/20241024/uregulirovanie-1979759490.html

Путин назвал основы урегулирования на Ближнем Востоке

Путин назвал основы урегулирования на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024

Путин назвал основы урегулирования на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование на Ближнем Востоке должно быть достигнуто на основе общепризнанных мировых принципов. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:35

2024-10-24T11:35

2024-10-24T11:35

в мире

россия

ближний восток

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979756526_0:469:2805:2047_1920x0_80_0_0_3186f394f8059f4b01b5f9505b3cdea4.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование на Ближнем Востоке должно быть достигнуто на основе общепризнанных мировых принципов. "Само урегулирование должно быть достигнуто на общепризнанных международно-правовых базах, что впрямую предусматривает создание независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем", - сказал Путин в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич".

https://ria.ru/20241018/briks-1978772477.html

россия

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, ближний восток, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году