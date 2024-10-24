https://ria.ru/20241024/uregulirovanie-1979756983.html

Путин призвал запустить комплексный политический процесс на Ближнем Востоке

Путин призвал запустить комплексный политический процесс на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024

Путин призвал запустить комплексный политический процесс на Ближнем Востоке

Запуск комплексного политического процесса необходим для урегулирования на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:31

2024-10-24T11:31

2024-10-24T11:31

в мире

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ближний восток

казань

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Запуск комплексного политического процесса необходим для урегулирования на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. "Неотложной задачей, безусловно, является запуск комплексного политического процесса нужен для решения ближневосточной проблемы во всей ее полноте", - сказал Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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Ольга Фомченкова

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