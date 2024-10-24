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Путин призвал запустить комплексный политический процесс на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024
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11:31 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/uregulirovanie-1979756983.html
Путин призвал запустить комплексный политический процесс на Ближнем Востоке
Путин призвал запустить комплексный политический процесс на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024
Путин призвал запустить комплексный политический процесс на Ближнем Востоке
Запуск комплексного политического процесса необходим для урегулирования на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:31
2024-10-24T11:31
в мире
россия
ближний восток
казань
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Запуск комплексного политического процесса необходим для урегулирования на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. "Неотложной задачей, безусловно, является запуск комплексного политического процесса нужен для решения ближневосточной проблемы во всей ее полноте", - сказал Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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в мире, россия, ближний восток, казань, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Ближний Восток, Казань, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин призвал запустить комплексный политический процесс на Ближнем Востоке

Путин: запуск политпроцесса необходим для урегулирования на Ближнем Востоке

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Запуск комплексного политического процесса необходим для урегулирования на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин.
"Неотложной задачей, безусловно, является запуск комплексного политического процесса нужен для решения ближневосточной проблемы во всей ее полноте", - сказал Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
 
В миреРоссияБлижний ВостокКазаньВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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