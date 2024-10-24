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Киев возобновил ядерный шантаж, заявил зампостпреда России при ОБСЕ - РИА Новости, 24.10.2024
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20:20 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979912173.html
Киев возобновил ядерный шантаж, заявил зампостпреда России при ОБСЕ
Киев возобновил ядерный шантаж, заявил зампостпреда России при ОБСЕ - РИА Новости, 24.10.2024
Киев возобновил ядерный шантаж, заявил зампостпреда России при ОБСЕ
Киевский режим возобновил ядерный шантаж, чтобы добиться приглашения в НАТО, заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:20
2024-10-24T20:20
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ВЕНА, 24 окт - РИА Новости. Киевский режим возобновил ядерный шантаж, чтобы добиться приглашения в НАТО, заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. Ранее Киев призывал Запад к скорейшему приглашению Украины в НАТО, в противном случае угрожая созданием "ядерного оружия". Газета Bild* со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель. "На фоне своих поражений на поле боя киевский режим возобновил ядерный шантаж. Семнадцатого октября Владимир Зеленский де-факто подтвердил намерение обзавестись ядерным оружием в нарушение действующего режима нераспространения. Специалистам очевидно, что потенциал для этого на Украине имеется", - сказал Буякевич на заседании постсовета ОБСЕ в четверг. По словам дипломата, "очевидно, что такой шантаж направлен, прежде всего, на западные страны, от которых киевский режим хочет добиться решения о приглашении в НАТО в рамках продвижения так называемого "плана победы". "Резкие заявления Киева не в последнюю очередь связаны и с довольно осторожным восприятием упомянутого "плана" среди самих стран-спонсоров киевского режима", - добавил Буякевич. Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый " план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план " Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликт. В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.*СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России
https://ria.ru/20241021/azarov-1979049580.html
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в мире, украина, россия, киев, максим буякевич, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, обсе
В мире, Украина, Россия, Киев, Максим Буякевич, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО, ОБСЕ
Киев возобновил ядерный шантаж, заявил зампостпреда России при ОБСЕ

Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Киев возобновил ядерный шантаж ради приглашения в НАТО

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМаксим Буякевич
Максим Буякевич - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Максим Буякевич. Архивное фото
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ВЕНА, 24 окт - РИА Новости. Киевский режим возобновил ядерный шантаж, чтобы добиться приглашения в НАТО, заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
Ранее Киев призывал Запад к скорейшему приглашению Украины в НАТО, в противном случае угрожая созданием "ядерного оружия". Газета Bild* со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель.
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"На фоне своих поражений на поле боя киевский режим возобновил ядерный шантаж. Семнадцатого октября Владимир Зеленский де-факто подтвердил намерение обзавестись ядерным оружием в нарушение действующего режима нераспространения. Специалистам очевидно, что потенциал для этого на Украине имеется", - сказал Буякевич на заседании постсовета ОБСЕ в четверг.
По словам дипломата, "очевидно, что такой шантаж направлен, прежде всего, на западные страны, от которых киевский режим хочет добиться решения о приглашении в НАТО в рамках продвижения так называемого "плана победы".
"Резкие заявления Киева не в последнюю очередь связаны и с довольно осторожным восприятием упомянутого "плана" среди самих стран-спонсоров киевского режима", - добавил Буякевич.
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Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый " план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план " Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликт. В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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