Киев возобновил ядерный шантаж, заявил зампостпреда России при ОБСЕ
Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Киев возобновил ядерный шантаж ради приглашения в НАТО
Максим Буякевич. Архивное фото
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ВЕНА, 24 окт - РИА Новости. Киевский режим возобновил ядерный шантаж, чтобы добиться приглашения в НАТО, заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
Ранее Киев призывал Запад к скорейшему приглашению Украины в НАТО, в противном случае угрожая созданием "ядерного оружия". Газета Bild* со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель.
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"На фоне своих поражений на поле боя киевский режим возобновил ядерный шантаж. Семнадцатого октября Владимир Зеленский де-факто подтвердил намерение обзавестись ядерным оружием в нарушение действующего режима нераспространения. Специалистам очевидно, что потенциал для этого на Украине имеется", - сказал Буякевич на заседании постсовета ОБСЕ в четверг.
По словам дипломата, "очевидно, что такой шантаж направлен, прежде всего, на западные страны, от которых киевский режим хочет добиться решения о приглашении в НАТО в рамках продвижения так называемого "плана победы".
"Резкие заявления Киева не в последнюю очередь связаны и с довольно осторожным восприятием упомянутого "плана" среди самих стран-спонсоров киевского режима", - добавил Буякевич.
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Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый " план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план " Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликт. В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
*СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России
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