https://ria.ru/20241024/ukraina-1979883203.html

Путин обвинил Запад в вооружении Киевского режима

Путин обвинил Запад в вооружении Киевского режима - РИА Новости, 24.10.2024

Путин обвинил Запад в вооружении Киевского режима

Западные страны активно вооружали киевский режим, дошло до прямого участия военных армий стран НАТО в конфликте, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:37

2024-10-24T18:37

2024-10-24T18:48

саммит брикс в казани в 2024 году

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владимир путин

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россия

брикс

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Западные страны активно вооружали киевский режим, дошло до прямого участия военных армий стран НАТО в конфликте, заявил президент РФ Владимир Путин."Дальнейшие шаги эскалации заключались в том, что западные страны начали активно вооружать киевский режим. До чего дело дошло? До прямого участия военнослужащих армий стран НАТО в этом конфликте. Потому что мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море. Знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО и как они осуществляют эту работу", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

черное море

казань

россия

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саммит брикс в казани в 2024 году, нато, владимир путин, черное море, казань, россия, брикс