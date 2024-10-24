Рейтинг@Mail.ru
Путин обвинил Запад в вооружении Киевского режима - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 24.10.2024 (обновлено: 18:48 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979883203.html
Путин обвинил Запад в вооружении Киевского режима
Путин обвинил Запад в вооружении Киевского режима - РИА Новости, 24.10.2024
Путин обвинил Запад в вооружении Киевского режима
Западные страны активно вооружали киевский режим, дошло до прямого участия военных армий стран НАТО в конфликте, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:37
2024-10-24T18:48
саммит брикс в казани в 2024 году
нато
владимир путин
черное море
казань
россия
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979880151_130:508:2868:2048_1920x0_80_0_0_5160a9cbe735b04747c204c276e74859.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Западные страны активно вооружали киевский режим, дошло до прямого участия военных армий стран НАТО в конфликте, заявил президент РФ Владимир Путин."Дальнейшие шаги эскалации заключались в том, что западные страны начали активно вооружать киевский режим. До чего дело дошло? До прямого участия военнослужащих армий стран НАТО в этом конфликте. Потому что мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море. Знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО и как они осуществляют эту работу", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
черное море
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979880151_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_231cb763f65e78af933a326565874a03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саммит брикс в казани в 2024 году, нато, владимир путин, черное море, казань, россия, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, НАТО, Владимир Путин, Черное море, Казань, Россия, БРИКС
Путин обвинил Запад в вооружении Киевского режима

Путин: Запад активно вооружал Киев, дошло до участия в конфликте стран НАТО

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Западные страны активно вооружали киевский режим, дошло до прямого участия военных армий стран НАТО в конфликте, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дальнейшие шаги эскалации заключались в том, что западные страны начали активно вооружать киевский режим. До чего дело дошло? До прямого участия военнослужащих армий стран НАТО в этом конфликте. Потому что мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море. Знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО и как они осуществляют эту работу", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Все решится в ближайшие три дня. Россия нашла путь к справедливому миру
22 октября, 00:00
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуНАТОВладимир ПутинЧерное мореКазаньРоссияБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала