Путин обвинил Запад в вооружении Киевского режима
Путин: Запад активно вооружал Киев, дошло до участия в конфликте стран НАТО
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Западные страны активно вооружали киевский режим, дошло до прямого участия военных армий стран НАТО в конфликте, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дальнейшие шаги эскалации заключались в том, что западные страны начали активно вооружать киевский режим. До чего дело дошло? До прямого участия военнослужащих армий стран НАТО в этом конфликте. Потому что мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море. Знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО и как они осуществляют эту работу", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.